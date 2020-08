Ultime 48 ore per partecipare alla call per una residenza d’artista a Roma dal 21 settembre al 5 ottobre. Il celebre brand di colori Lefranc Bourgeois ha organizzato questo progetto per celebrare i suoi 300 anni. Il format, intitolato Atelier 300, rivolto a tutti gli artisti under40, prevede una residenza artistica di 2 settimane a Roma, negli spazi di Fondamenta gallery, con l’obiettivo di produrre un’opera pittorica (o un gruppo di opere) ispirata al concept ”Deep Blue”. Un modo per rendere omaggio al colore che caratterizza, storicamente, Lefranc Bourgeois. La residenza si svolgerà dal 21 settembre al 5 ottobre e nell’ambito della loro permanenza gli artisti saranno anche protagonisti di un efficace programma di comunicazione incentrato su di loro e sul loro lavoro. Avranno solo una preoccupazione: tuffarsi a tempo pieno nel loro lavoro e nel loro vortice creativo. A tutto il resto penserà l’organizzazione.

La call è gratuita ed è aperta fino al 29 agosto. Nella domanda, come si legge nel bando, è sufficiente compilare la scheda di iscrizione, aggiungere il curriculum artistico e la descrizione del progetto che si intende realizzare e mandare tutto alla mail fondamenta@insideart.eu.

Dopo la scadenza le domande pervenute saranno valutate da una giuria composta da Ivan Quaroni (curatore e critico), Fabrizio Pizzuto (curatore e critico), Thierry Collot (General director Lefranc Bourgeois) e Guido Talarico (editore e direttore di Inside Art).

Tutte le informazioni sono disponibili sul bando. Per scaricarlo, insieme al modulo di iscrizione, ecco i link:

Bando

SCHEDA-DI-ISCRIZIONE-ATELIER-300