Per il rush finale della grande mostra di Raffaello, le Scuderie del Quirinale lanciano un’iniziativa molto suggestiva: la visita in notturna, fino all’una di notte. Dal 24 al 27 agosto, infatti, il museo apre le porte per un’esperienza di grande fascino. Mentre dal 28 al 30 agosto l’apertura sarà non stop, dalle 8 di mattina fino a mezzanotte.

Una possibilità per il pubblico di visitare una delle mostre più riuscite dell’anno, nonostante il Covid. Basti pensare che dal 2 giugno, giorno della riapertura, ha registrato il tutto esaurito, con un totale di oltre 120mila biglietti venduti, e l’arrivo di numerose richieste dall’estero, non appena riaperti i confini internazionali dopo l’emergenza sanitaria.

Sarà possibile acquistare i biglietti per le nuove fasce orarie a partire da oggi, 3 agosto. Le condizioni di visita, definite da uno specifico protocollo tecnico-sanitario per assicurare misure straordinarie di sicurezza, prevedono all’ingresso una procedura di triagecon tappetino decontaminante, rilevazione della temperatura corporea mediante termo scanner e sanificazione delle mani. La visita alla mostra avviene in piccoli gruppi, accompagnati nelle sale dal personale delle Scuderie. Il biglietto può essere acquistato solo online o tramite le rivendite del circuito VivaTicket.