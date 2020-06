Un programma di dirette sul social network per avvicinare i Millennials all'arte

Un nuovo codice di espressione dell’arte, che passa attraverso uno dei nuovi media a disposizione soprattutto dei giovanissimi, il social network TikTok, che spopola tra i teenager. I principali musei europei infatti dal 9 al 18 giugno aprono le loro porte a una forma di comunicazione più informale e frizzante. Ogni giorno si svolge sulla piattaforma social un appuntamento con la storia dell’arte, articolato in una diretta video dal canale social del museo su TikTok. A partecipare le più importati realtà museali già attive e note sulla piattaforma. Il Museo del Prado di Madrid (@museodelprado), il Rijksmuseum di Amsterdam (@rijksmuseum), le Gallerie degli Uffizi di Firenze (@uffizigalleries), il Naturkundemuseum di Berlino (@mfnberlin) e il Grand Palais di Parigi (@le_grand_palais) aprono le porte sui loro inestimabili capolavori che spaziano dall’arte classica alla scienza, raccontandosi, con l’aiuto dei più amati creator della piattaforma, con un nuovo linguaggio frizzante e inaspettato per catture l’attenzione e intrattenere il pubblico con live giornaliere.

Per l’Italia saranno le Gallerie degli Uffizi di Firenze, venerdì 12 giugno alle 19:30, il primo museo italiano a realizzare una diretta streaming su TikTok per mostrare i loro inestimabili capolavori con l’aiuto della creator Martina Socrate. Dopo aver fatto parlare di sé per la dose di inventiva e ironia che ha caratterizzato l’approdo sulla piattaforma durante il lockdown, la live sarà un tour virtuale tra i celebri dipinti e le bellissime sculture del leggendario museo fiorentino: un’autentica raccolta di tesori che rende, insieme alle meraviglie custodite negli altri spazi del polo, il giardino mediceo di Boboli e l’ex reggia granducale di Palazzo Pitti, le Gallerie degli Uffizi uno scrigno di arte e cultura tra i più importanti e visitati al mondo.

IL PROGRAMMA

Il programma delle live con il co-host dei creator verrà inaugurato martedì 9 giugno dal Naturkundemuseum (@mfnberlin): alle 19:00 Appuntamento con i dinosauri con Niko (@nikothec). L’11 giugno, visita alla mostra Pompei tra le stanze del Grand Palais di Parigi (@le_grand_palais); a seguire venerdì 12 giugno Martina Socrate (@martinasocrate) condurrà la diretta dalle Gallerie degli Uffizi (@uffizigalleries) alle ore 19:30. Il 16 giugno sarà la volta del Museo del Prado di Madrid (@museodelprado). Il 18 giugno, alle ore 17, sarà il Rijksmuseum di Amsterdam (@rijksmuseum) a fare un tour guidato dedicato al pittore Rembrandt e ai segreti del museo nazionale olandese con James Lewis (@jamesllewis).