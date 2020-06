Sarà esposta fino al 21 giugno la scultura dell’artista georgiano Prasto esposta a Pietrasanta, la capitale internazionale del marmo. L’opera è dedicata ai medici e al loro impegno durante la pandemia da coronavirus. Si tratta di una scultura monumentale intitolata N’Uovo 2020, realizzata in acciaio inox e vernice rosso Ferrari. Resterà in piazza Duomo, nel cuore della cittadina, fino al 21 giugno, così come l’installazione Pine Needles, sepre di Prasto, esposta nel giardino del chiostro di Sant’Agostino. Un’opera simile di Prasto è quella presente, dal 2017, nel giardino del Parco della Versiliana a Fiumetto, Marina di Pietrasanta, emblema della tempesta del 5 marzo 2015. Un’altra opera gemella si trova in Piazza della Repubblica, a Tblisi, sua città natale.