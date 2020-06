Non è la prima volta che la SpaceX lancia un'opera nello spazio, era già successo con

Due giorni fa dagli Stati Uniti è partita una nuova missione spaziale, a bordo della Crew Dragon, realizzata dalla società spaziale SpaceX. I due astronauti a bordo hanno a bordo a fargli compagnia anche le opere di Street art di Tristan Eaton, l’artista americano diventato celebre nel panorama urban degli USA grazie alle commissioni di Versace, Obama, Nike e molti altri celebri brand.

Le opere che decorano la navicella sono dipinte su lastre di oro, ottone e alluminio, con due lati pensati appositamente dall’artista per rappresentare il percorso umano, con riferimenti al passato ma anche al futuro. La serie è intitolata Human Kind, dai due termini ”umano” e ”gentile”, e cerca di raccontare la storia del genere umano, includendo scene di vario genere. Vi si possono ammirare una mano tesa e una colomba, ninfee, il lancio di un razzo lunare, la capsula Crew Dragon, la bandiera americana e altri simboli ed elementi.

Non è la prima volta che la SpaceX lancia in orbita delle opere d’arte ad accompagnare le sue missioni, era già successo con le opere di Trevor Paglen.

Su Instagram Eaton ha espresso il suo entusiasmo con questo post: ”Quando SpaceX mi ha chiesto produrre delle opere che accompagnassero questi astronauti nello spazio, volevo fare qualcosa di stimolante. Guardare giù dallo spazio per vedere tutta la razza umana su questo piccolo pianeta fa pensare alla nostra lunga storia e ai progressi ottenuti. Eppure abbiamo ancora molto da fare. Con la gentilezza, la speranza e la scienza, il Genere Umano ha cambiato il mondo molte volte. Per un futuro migliore, possiamo farlo di nuovo. Buona fortuna Doug & Bob!!! Restate sintonizzati per sapere cosa accade all’arte quando tornerà sulla Terra dopo 3 mesi!!! #launchamerica”.