Ricordate Human Flow, il documentario sui rifugiati realizzato nel 2017 da Ai Wei Wei? Pochi giorni fa l’artista ha reso noto di averne fatto anche un libro. Un volume intitolato Human Flow. Stories from the Global Refugee Crisis. Si tratta di un testo di approfondimento, dove si può accedere alle interviste e ai documenti che l’artista ha raccolto per completare il suo lavoro, oltre alle foto scattate da lui stesso durante le riprese.

Il film racconta il dramma dei migranti tramite un viaggio lungo 23 paesi, dall’Afghanistan alla Sicilia, dal Kenya all’Iraq, da Berlino al confine tra Messico e Stati Unitil, con la toccante partecipazione di più di 600 rifugiati e operatori umanitari. Una raccolta di materiale inedito con le storie di uomini, donne e bambini, costretti a viaggiare per anni percorrendo tanti chilometri, abitando in campi profughi e abituri di fortuna.

Se vole acquistarlo: https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691207049/human-flow