Dopo settimane in cui si vociferava sulla sua presunta morte, il presidente coreano è riapparso in pubblico e la street artist romana ha deciso di dedicargli la sua ultima irriverente opera. Kim Jong-un, infatti, che era già stato protagonista delle opere dell’artista nella serie “NO EYEZ ON ME“, in questo lavoro viene presentato nel momento in cui compie un doppio gesto scaramantico. L’opera, pubblicata sui canali sociale della Street Artist con un post inequivocabile che riprende la celebre canzone di Vasco Rossi ”Venti giorni dopo… Io sono ancora qua… eh già!” è poi affissa un muro del Rione Monti, in via Urbana, di fianco alla sede delle onoranze funebri Taffo.