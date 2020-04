Milo Manara ha pensato a un omaggio a tutti coloro che stanno lavorando in prima linea per contrastare il coronavirus. Il celebre fumettista sta diffondendo tramite i canali social nuove tavole per ringraziare le persone che in questi giorni continuano a lavorare per offrire i servizi necessari durante l’emergenza. I soggetti dei suoi disegni sono il personale sanitario, rider, corrieri, forze dell’ordine, commessi dei supermercati, e sono dedicati a tutti quelli che stanno mettendo la propria salute a rischio per la sicurezza della collettività. Nello specifico Manara ha realizzato un video animato con la musica di G. F. Händel, dedicato al personale degli ospedali e una tavola ai volontari della Croce Rossa Italiana, per celebrarne il valore. La tavola rappresenta una giovane donna che indossa la divisa della CRI, guanti e mascherina. Mentre apre il portellone di un’ambulanza per accogliere chi è malato, la donna volge all’osservatore uno sguardo fermo, sicuro e deciso.

Grande autore che ha ampliato i confini del fumetto, Manara ha deciso così di ringraziare i soccorritori in questo momento di emergenza nazionale, esaltandone coraggio e abnegazione, virtù sempre declinate al femminile, e porta l’osservatore a riflettere sull’esperienza medica più imprevista della nostra storia recente. Bisogna infatti ricordare che oltre all’esperienza diretta del trauma, c’è anche l’esperienza indiretta: il trauma di chi deve guardare l’inguardabile e deve intervenire, facendo parte alla parte più resistente di sé e più nobile.