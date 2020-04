Sono clip video che raccontano la storia di alcune delle stazioni della metropolitana di Napoli, mostrandone la particolare bellezza. L’idea di Ennio Cascetta, presidente della Metropolitana di Napoli ha come scopo quello di far entrare i turisti in queste bellissime stazioni, che sono come sale di un museo, tra opere digitali, affreschi multimediali e architetture suggestive. In pochi giorni si è arrivati a 150mila visualizzazioni sulle pagine Instagram e Facebook e www.metropolitanadinapoli.it. Al momento sono online le stazioni di Toledo, Università, Municipio, Dante e Garibaldi. Le stazioni dell’arte e gli architetti che le hanno progettate sono i protagonisti dei video, così da offrire una visita particolare a tutti i turisti che non possono essere a Napoli. I video delle altre stazioni saranno disponibili nei prossimi giorni. Le dieci piazze tra le più importanti a Napoli sono state reinterpretate dai più importanti architetti al mondo, in luoghi da cui sono venute alla luce tante meraviglie che raccontano oltre 2500 anni di storia. Le stazioni metro ospitano opere di arte contemporanea di Pistoletto, Perini, Kounellis, Merz e Sol Lewitt e le opere dei più illustri architetti al mondo. Il risultato è quello di grandi contenitori di arte, architettura e archeologia, inseriti nel tessuto urbanistico contemporaneo.

Qui due video: stazione Municipio e Toledo