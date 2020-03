Al via la raccolta fondi per aiutare l’ospedale lombardo

Anche il mondo della fotografia si è attivato con una straordinaria iniziativa per aiutare il sistema sanitario del paese. 100 Fotografi per Bergamo scadrà il 3 aprile, e si tratta di una call rivolta a 100 autori del mondo della fotografia di moda, arte, architettura e ritratto. Il fine? Aiutare il reparto di rianimazione e terapia intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una delle città che ha più risentito dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19. L’operazione è coordinata dalla rivista Perimetro e dalla onlus Liveinslums, che tramite questa bellissima iniziativa hanno invitato i fotografi a donare una loro immagine, acquistabile al costo di 100 euro sul sito 100fotografiperbergamo. Tra i nomi coinvolti, Maurizio Galimberti, Alex Majoli, Oliviero Toscani e Toni Thorimert. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’ospedale di Bergamo per potenziare il reparto di terapia intensiva attraverso l’acquisto di attrezzatura tecnica specialistica. Le stampe delle foto saranno realizzate e spedite non appena il laboratorio riprenderà la sua normale attività e la consegna sarà effettuata da Poste Italiane entro i 30 giorni lavorativi.

Ecco alcune delle foto acquistabili: