Come le altre tante realtà del panorama culturale italiano, anche Artissima lancia il suo progetto in rete durante l’emergenza Covid-19. L’iniziativa prende il nome /ge·ne·a·lo·gì·a/. Dal 17 marzo sul canale Instagram di Artissima ogni giorno è proposta l’opera di un artista presentato nel Deposito d’Arte Italiana Presente di Artissima curato nell’ambito dell’edizione 2017 della fiera. Ogni artista, come una serie di albero genealogico, nel post indica il nome di un suo ideale antecedente artistico e di un suo discendente nel panorama italiano. Si dà così vita una genealogia dell’arte italiana contemporanea. Il progetto diffonde il messaggio che l’arte non si ferma e trascende le barriere fisiche per continuare a raccontarsi e proporre contenuti anche attraverso il digitale. A inaugurare l’iniziativa è stato Marcello Maloberti con l’opera Famiglia Metafisica (1995- 2015). Giorno per giorno, /ge·ne·a·lo·gì·a/ racconterà il dietro le quinte dell’arte contemporanea italiana così da creare un database digitale accessibile a tutti. Il progetto è un gioco di sguardi che partono dal passato e si riflettono nel futuro, una riflessione delle nostre radici culturali per mantenere vive creatività, bellezza e, soprattutto, costruire nuove speranze.