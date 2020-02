Il museo Leonardo da Vinci e Archimede di Siracusa non ci sta. Oggi hanno lanciato l’hashtag #fatevicontagiaredallarte per rispondere alla diffusa psicosi del coronavirus, che ha colpito violentemente i settori del turismo e della cultura. La responsabile del museo, Maria Gabriella Capizzi, lo ha spiegato in modo chiaro: «I musei sono i luoghi che stanno soffrendo più di altri questa situazione. Ritengo importante mettere da parte lo smarrimento e trovare soluzioni razionali, seguendo le indicazioni che arrivano dalle autorità politiche e sanitarie competenti. Questo significa non disertare immotivatamente i luoghi di cultura come i musei, che rappresentano il cuore e l’anima del territorio». Il museo da anni è impegnato a divulgare al pubblico la straordinaria genialità dei due inventori. Per questo, hanno spiegato, sarà proprio la struttura sociliana a dare il buon esempio, rimanendo sempre aperta e continuato l’attività formativa, didattica ed espositiva che porta avanti da tanto tempo.