Rome Art Week compie dieci anni: torna l’arte diffusa nella Capitale

Roma si prepara a festeggiare i dieci anni di Rome Art Week, la manifestazione interamente dedicata all’arte contemporanea che, dal 20 al 25 ottobre 2025, animerà la città con centinaia di eventi gratuiti, aperti a tutti. In un arco di sei giorni, gallerie, fondazioni, accademie, musei, istituti di cultura e spazi indipendenti apriranno le proprie porte per restituire al pubblico la ricchezza e la varietà della scena artistica romana.

Nata con l’intento di creare un sistema culturale condiviso, Rome Art Week si è affermata nel tempo come un punto di riferimento per artisti, curatori, collezionisti e appassionati. La sua forza risiede nella capacità di costruire una rete virtuosa tra le diverse realtà del territorio: una mappa viva e in continua evoluzione, che attraversa il centro e la periferia della Capitale, generando nuove connessioni e opportunità di confronto. L’edizione 2025 consolida questa vocazione collettiva, riaffermando la natura indipendente e no profit del progetto, promosso da Kou – Associazione per la promozione delle Arti visive. L’obiettivo è rendere l’arte accessibile e partecipata, offrendo esperienze dirette con opere, artisti e luoghi, e invitando il pubblico a scoprire prospettive inedite sulla città.

Il programma di quest’anno prevede un fitto calendario di mostre, performance, talk e progetti culturali diffusi. Gli open studio offriranno al pubblico l’occasione di entrare negli spazi di lavoro degli artisti, di osservarne i processi creativi e di instaurare un dialogo diretto con le loro ricerche. Parallelamente, i curatori assumeranno un ruolo sempre più centrale, non solo attraverso la presentazione di mostre e progetti, ma anche grazie alla possibilità di organizzare tour tematici o territoriali per guidare i visitatori tra gli eventi più significativi della settimana.

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai collettivi artistici, protagonisti di un fermento condiviso che promuove la collaborazione e alimenta nuove correnti della contemporaneità. In questo intreccio di linguaggi e visioni, Rome Art Week conferma la propria missione: fare della città un organismo aperto e creativo, capace di confrontarsi con le grandi capitali europee e di riscoprire, attraverso l’arte, il senso del proprio presente.

Per il programma completo: romeartweek.com