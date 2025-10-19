Rapina al Louvre, trafugati nove gioielli della collezione napoleonica

Una rapina ha scosso questa mattina il Museo del Louvre di Parigi, costringendo la direzione a chiudere le porte per l’intera giornata di domenica. Lo ha annunciato il ministero della Cultura francese in una nota ufficiale. Secondo le prime ricostruzioni, tre uomini incappucciati avrebbero fatto irruzione all’apertura, servendosi di un montacarichi interno per raggiungere le sale che custodivano parte della collezione di gioielli appartenuti a Napoleone e all’imperatrice Joséphine.

«Questa mattina si è verificata una rapina all’apertura – ha dichiarato in un tweet la ministra della Cultura, Rachida Dati – Non si sono registrati feriti. Io sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso».

Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, i malviventi, dopo aver sottratto nove pezzi preziosi, si sarebbero dati alla fuga lungo la Senna a bordo di due scooter, mentre un complice restava di guardia all’esterno. La polizia parigina ha immediatamente avviato le indagini, disponendo il sequestro delle immagini di videosorveglianza e rafforzando i controlli nei principali accessi della capitale.

Il Louvre, simbolo mondiale della cultura e della storia francese, non era teatro di un furto di tale portata da decenni. La direzione del museo ha espresso piena collaborazione con le autorità competenti, mentre la ministra Dati ha assicurato che “ogni misura sarà adottata per recuperare le opere trafugate e garantire la sicurezza del patrimonio nazionale”.