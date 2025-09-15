Un episodio di South Park su Charlie Kirk viene ritirato

La satira politica è da sempre la linfa vitale di South Park, la serie animata che racconta la società americana attraverso le avventure surreali di Stan, Kyle, Eric, Kenny e dei loro amici. Stavolta, però, il suo tempismo ha provocato una reazione ben più intensa del solito. Infatti, a un mese dal rilascio della ventisettesima stagione, il secondo episodio è stato ritirato, o almeno ne sono state annullate tutte le repliche. E la ragione è la ripresa satirica dello stile di Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso durante un dibattito in un campus dell’Università dello Utah.

South Park: l’episodio “incriminato”

Se la ventisettesima stagione della sitcom statunitense è cominciata all’insegna di Donald Trump che va a letto con Satana, la seconda puntata ha provocato una vera e propria ondata di polemiche. Dal titolo Got a Nut, l’episodio segue Eric Cartman che riprende in modo evidente lo stile di Charlie Kirk: la scenografia richiama un dibattito in uno dei college frequentati dall’attivista, Cartman indossa la t-shirt nera d’ordinanza, adopera lo stesso linguaggio provocatorio e le stesse posture focalizzate sulla performance pubblica.

Una scelta che Kirk, inizialmente, aveva accolto come un riconoscimento – «una medaglia d’onore», l’aveva definita –, reputandola parte integrante della vita politica per chi si espone in prima persona. Ma il gioco satirico ha assunto toni tragici quando, poco dopo la trasmissione dell’episodio, Charlie Kirk viene assassinato durante un dibattito in un campus dell’Università dello Utah.

Il dibattito pubblico sulla puntata

La coincidenza temporale tra il rilascio dell’episodio e l’omicidio di Kirk, avvenuto a meno di un mese di distanza, ha trasformato la satira in realtà luttuosa, innescando un polverone di polemiche. I sostenitori di Kirk scagliano accuse contro Trey Parker, Matt Stone e la produzione di South Park, ricollegando la satira pungente al clima di ostilità che avrebbe contribuito a fomentare l’atto estremo. Il coro delle critiche si fa via via sempre più intenso, con richieste pressanti di responsabilità morale e civica. In risposta alla crescente tensione, Comedy Central ha interrotto immediatamente tutte le repliche già programmate dell’episodio “Got a Nut”. Tuttavia l’episodio rimane visibile su Paramount+, dove è accessibile agli abbonati.

La vicenda, insomma, non solo dimostra come South Park sia un territorio reale di dibattito culturale, ma sollecita anche interrogativi sul ruolo della satira nella società: se questa resta uno strumento necessario per misurare la temperatura del dibattito democratico, serve allora chiedersi se, in questo caso, il “ritiro” dell’episodio incriminato risponda più alla difficoltà della satira di assorbire la tragedia della realtà o se sia il risultato di un clima teso a limitare qualsiasi forma di dissenso.