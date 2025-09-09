The Art of Disobedience, quando il writing diventa resistenza estetica

The Art of Disobedience è un film indipendente scritto e diretto dal celebre writer italiano Geco, figura pionieristica del panorama europeo del graffiti writing. Il documentario si presenta come un viaggio adenalinico nel suo universo creativo, esplorando le tensioni tra ribellione urbana e valore estetico. Le immagini inedite scorrono tra Roma e le metropoli attraversate dall’artista, svelando scorci notturni, visioni dall’alto e spazi urbani trasformati in campi di sperimentazione estetica. La cinepresa segue i gesti rapidi e il respiro affannato del writer, restituendo la tensione e l’adrenalina che abitano la pratica del graffiti writing. Non c’è artificio né ricostruzione: lo spettatore vive l’esperienza in presa diretta, come se fosse accanto all’autore nei suoi momenti di azione.

Al centro del racconto, la figura di Geco, diventata simbolo di un conflitto aperto tra libertà espressiva e rigore normativo. La sua identificazione nel 2020 da parte della polizia municipale romana scatenò un acceso dibattito mediatico: per alcuni, era un vandalo capace di “imbrattare” migliaia di superfici cittadine; per altri, un artista visionario che ha saputo ridare voce a spazi dimenticati. Il film non cerca di chiudere questa disputa, ma la rilancia, mostrando quanto sia fragile e mutevole il confine tra arte e degrado.

Con uno stile visivo potente, fatto di riprese immersive e montaggi serrati, l’artista conduce il pubblico in un viaggio che è insieme intimo e collettivo. La disobbedienza non è soltanto gesto di rottura, ma ricerca di libertà, linguaggio capace di sfuggire al controllo e restituire alla città un volto inedito. La capitale, con la sua stratificazione millenaria, appare così come un palinsesto vivente, dove i segni del passato si intrecciano ai colori e alle tracce del presente. Il film non manca di offrire momenti di riflessione attraverso le testimonianze di artisti, curatori e osservatori della scena culturale. Le voci si alternano, tra chi vede nel writing un atto politico di resistenza urbana e chi lo percepisce come minaccia all’ordine visivo della città.

Geco, tra estetica, illegalità e dibattito culturale

Le opere di Geco a Roma rappresentano un fenomeno complesso e stratificato: visivamente potenti, contestate legalmente, mediaticamente simboliche. Affermandosi con tag giganteschi e una presenza quasi invasiva nella città, l’artista ha ampliato il dibattito sul confine tra trasgressione urbana e arte legittima. Le sue scritte, talvolta collocate in luoghi pubblici o di pregio storico, hanno sollevato questioni rilevanti su diritto alla città, estetica e patrimonializzazione degli spazi visivi.

Il suo marchio di fabbrica è il tag monumentale. Non piccoli segni rapidi, ma scritte enormi a caratteri squadrati, spesso realizzate con rulli e vernici industriali. Una strategia che punta alla massima visibilità, capace di trasformare il nome in un logo urbano. La ripetizione ossessiva diventa presenza: ovunque, in alto, in spazi difficili da raggiungere, come se la città fosse una tela senza confini. Tra gli interventi che hanno fattola storia, quello sull’Archivio Centrale di Stato, dove la scritta campeggia come un titolo sopra l’istituzione; le banchine del Tevere a Porta Portese, scenario di passaggi incessanti e memoria stratificata; l’Arco dei Quattro Venti a Villa Pamphilj e il Parco degli Acquedotti, dove l’intervento entra in collisione con il paesaggio storico; la stazione Termini, il Mercato Metronio e la torre serbatoio di Angiolo Mazzoni, spazi moderni riappropriati con lettering giganteschi.