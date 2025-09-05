«Nel crepuscolo dell’Isola delle Bambole di Xochimilco, furono le bambole più che le voci a catturare lo sguardo e ora, in uno scontro surreale tra pop e perturbante, Lady Gaga ne emerge come colei che ridesta l’inerte». Maestro riconosciuto della tensione visiva, Tim Burton dirige The Dead Dance, l’ultimo videoclip di Lady Gaga che fa dell’inquietudine la sua danza, tra bianco-nero e un’esplosione finale di cromatismo pop-gotico.

Uscito il 3 settembre 2025, il singolo protagonista di questa sinestesia estetica fa parte della riedizione digitale dell’album Mayhem, e trova eco nelle atmosfere oscure della seconda stagione di Mercoledì (Wednesday), dove Gaga appare nel ruolo della misteriosa insegnante Rosaline Rotwood. Il brano, scritto e prodotto da Lady Gaga con Andrew Watt e Cirkut, racconta la rinascita dall’abbandono: dal dolore alla liberazione della pista da ballo.

Visivamente, il video inizia in bianco e nero, tra bambole antiche sepolte tra alberi contorti, fino a mutare in una coreografia viscida e affascinante Gaga, incarnazione di una marionetta rinata, dirige un corteo di figure mascherate che evocano un incubo danzante sotto cieli che si tingono di tinte vivide.

L’abito rigoroso dal taglio vittoriano, il trucco da porcellana incrinata e i ricci dorati sublimano il ritratto di una donna-bambola capace, nello stesso respiro, di suggellare i toni gotici del regista e il magnetismo da dancefloor di Gaga. La coreografia, infine, sembra omaggiare i passi spezzettati di Thriller, ma filtrati da un’estetica più aristocratica e contemporanea.

L’impatto sul pubblico e sulla critica non si è fatto attendere. The Dead Dance è stato elogiato per la sua capacità di unire tenebre visionarie e potenza pop: definito “banger contagioso” (infectious pop anthem) da Billboard, un “classico istantaneo” da Rolling Stone, e un ponte perfetto tra il mondo oscuro di Burton e la teatralità di Gaga. Alcuni critici hanno sottolineato le similitudini con Thriller, osservando come il video reinterpreti il concetto di horror-pop con eleganza manipolata.

Ma più di ogni immagine spettrale, The Dead Dance suggella un momento di complicità tra due creativi legati da una sensibilità comune per il grottesco, trasformando l’intersezione tra musica e cinema in una geografia di emozioni visive. Gaga non danza: incarna la creazione stessa, tra ombre e luci colorate, come una bambola che ha preso coscienza.