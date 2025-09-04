Villa Medici riaccende lo schermo tra arte e cinema sotto le stelle

Dal 10 al 14 settembre 2025, Villa Medici ospita la quinta edizione del suo Festival di Film, rassegna internazionale che mette a confronto cinema sperimentale, film d’artista e linguaggi visivi contemporanei. In programma, cinque giorni di proiezioni, incontri, anteprime e sezioni tematiche, in un contesto unico come l’Accademia di Francia a Roma.

Il festival si conferma un punto di riferimento per le produzioni ibride e non convenzionali, con un’attenzione particolare a opere che si muovono tra documentario, finzione e saggio visivo.

Un concorso internazionale per nuovi sguardi

Il cuore del festival è il Concorso Internazionale, che propone dodici film in anteprima italiana, selezionati tra le nuove voci del panorama audiovisivo mondiale. Le opere in gara – corti, medi e lungometraggi – spaziano dalla sperimentazione visiva al cinema politico, dal racconto intimista alla riflessione sul linguaggio delle immagini.

Tra i titoli selezionati:

+10K di Gala Hernández López, che indaga il culto della performance economica online;

Fiume o morte! di Igor Bezinović, rilettura in chiave punk dell’impresa dannunziana;

Children of Darkness di Haig Aivazian, incentrato sull’uso simbolico della luce in contesti urbani e politici.

Una giuria composta da artisti e autori internazionali assegnerà due premi principali: il Premio Villa Medici per il Miglior Film (5.000 euro) e il Premio Speciale della Giuria (3.000 euro), entrambi accompagnati da una possibile residenza d’artista presso Villa Medici.

Sezioni parallele e proiezioni speciali

Accanto al concorso, la sezione Focus propone proiezioni tematiche, carte bianche e dialoghi interdisciplinari. I membri della giuria – tra cui il regista Alain Guiraudie, l’artista visivo Anri Sala e l’attrice e curatrice Guslagie Malanda – firmano selezioni personali che riflettono il loro rapporto con il cinema e l’arte.

In programma anche Contrechamps, una serie di proiezioni che mettono in dialogo le opere dei borsisti di Villa Medici con autori affermati come Werner Herzog, Adrian Paci e Artavazd Pelechian.

Tra le anteprime più attese, il nuovo cortometraggio di Alice Diop, Fragments for Venus, e Pictures of Ghosts del brasiliano Kleber Mendonça Filho.

Cinema all’aperto ogni sera

Come da tradizione, ogni serata si conclude con una proiezione pubblica nel Piazzale di Villa Medici. Le Serate del Piazzale ospitano titoli recenti e anteprime italiane in un contesto suggestivo, aperto al grande pubblico.

Tra i film selezionati:

Grand Ciel di Akihiro Hata;

L’intérêt d’Adam di Laura Wandel (prima italiana);

The Mastermind di Kelly Reichardt;

Islands di Jan-Ole Gerster;

Yakushima’s Illusion di Naomi Kawase.

Con un programma attento alla ricerca visiva e un’ospitalità che unisce il rigore curatoriale alla dimensione pubblica e accessibile, il Festival di Film di Villa Medici si conferma un appuntamento di riferimento per chi cerca nel cinema non solo storie, ma anche forme nuove di pensiero. Un’occasione per esplorare le traiettorie più vive dell’immagine contemporanea, in uno dei luoghi più simbolici della cultura europea.

Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale: villamedici.it