Volto scavato, vene in evidenza, muscoli sporgenti e un corpo estremamente emaciato. Appare così, da secoli, la Maddalena penitente di Donatello, datata al 1453-55. Uno studio oggi, avanza la diagnosi: lipodistrofia. L’ipotesi arriva dall’analisi pubblicata sul Journal of Endocrinological Investigation, dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con l’Osservatorio Malattie Rare e il Ministero della Cultura. Secondo i ricercatori, la scultura lignea conservata al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze mostra segni clinici compatibili con una malattia genetica rara caratterizzata dalla progressiva perdita di tessuto adiposo, la lipodistrofia appunto.

Questa interpretazione scientifica offre una nuova chiave di lettura dell’opera, sottolineando come Donatello abbia scelto di rappresentare la Maddalena non come una figura idealizzata, ma con una drammaticità e un realismo crudo, che rivelano la sofferenza fisica e spirituale del personaggio. La scultura si distingue per la sua forza espressiva e per l’attenzione ai dettagli anatomici, che ne fanno un esempio straordinario del realismo rinascimentale.

Arte, iconodiagnostica e paleopatologia

La disciplina dell’iconodiagnostica, che applica criteri medici all’analisi delle opere d’arte, permette di rilevare malattie “storiche” attraverso segni iconografici. In questo caso, lo studio paleopatologico offre un ponte tra medicina e arte visiva: la Maddalena penitente diventa così una “paziente” scolpita, i cui sintomi — perdita di grasso, muscoli definiti, volto segnato — rispecchiano in modo scientificamente significativo una possibile diagnosi. Questa metodologia aiuta a reinterpretare il realismo di Donatello non solo come espressione artistica, ma come testimonianza socio-sanitaria del XV secolo.

Donatello e il realismo radicale

Donatello offre una rappresentazione della Maddalena che rompe con quella tradizionale delle belle penitenti: qui la figura è anziana, smagrita, coperta solo da lunghissimi capelli disordinati. L’opera è definita da Vasari come esempio supremo di anatomia studiata nei dettagli, realistica e drammatica. Il distacco stilistico dal San Giovanni Battista del 1438, giovane e vigoroso, suggerisce una scelta deliberata di enfatizzare la fatica fisica e spirituale. Alcuni studi riconoscono nell’emaciazione estrema un coteccio con una condizione patologica reale, e la statua diviene così specchio di sofferenza vissuta.