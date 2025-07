Un celebre capolavoro trafugato durante le Olimpiadi invernali del 1994 e un’indagine internazionale poco nota ma sorprendente nei suoi sviluppi. È questo il cuore di L’urlo di Munch – Il grande furto, il docu-thriller in onda su Sky Arte lunedì 21 luglio, che ripercorre uno degli episodi più curiosi e significativi nella storia dei furti d’arte contemporanei.

Un furto in pieno giorno, nel cuore di Oslo

Durante i Giochi di Lillehammer, mentre la Norvegia si presenta al mondo, nella vicina Oslo accade qualcosa di inaspettato: L’Urlo di Edvard Munch, uno dei dipinti più riconoscibili dell’arte moderna, viene rubato dalla Galleria Nazionale in pieno giorno. L’azione è rapida, semplice, quasi disarmante: i ladri entrano, neutralizzano l’allarme, staccano il quadro dal muro e scompaiono. In pochi minuti, il museo si ritrova privo della sua opera più famosa.

Il documentario ricostruisce i dettagli dell’operazione attraverso testimonianze, materiali d’archivio e interviste, offrendo uno sguardo approfondito su una vicenda poco conosciuta fuori dai confini norvegesi, ma significativa per le implicazioni sulla sicurezza dei musei e sul mercato dell’arte.

I protagonisti: un ladro inaspettato e un detective britannico

A emergere dalla narrazione sono due figure chiave: da un lato, l’autore del furto, un ex calciatore norvegese con un legame personale e quasi ossessivo con l’opera fin dall’infanzia; dall’altro, un detective di Scotland Yard che si occupa del caso con metodi non convenzionali. Il loro confronto dà ritmo al documentario senza trasformarlo in un thriller artificiale, ma mantenendo un tono narrativo misurato, centrato sui fatti.

Una riflessione sulla vulnerabilità del patrimonio culturale

Oltre all’indagine in sé, L’urlo di Munch – Il grande furto propone una riflessione più ampia sul valore simbolico delle opere d’arte, sulla loro esposizione al rischio e sulla difficoltà di proteggerle anche in contesti apparentemente sicuri. L’iconico grido di Munch, divenuto simbolo del disagio moderno, si presta così a una nuova lettura, legata non solo al linguaggio dell’arte ma anche alle dinamiche che si muovono intorno alla sua conservazione.

Il documentario L’urlo di Munch – Il grande furto andrà in onda lunedì 21 luglio alle ore 21.15 su Sky Arte.