A Fabriano nasce un’opera collettiva con 150 studenti

Una grande opera collettiva, fatta di cemento pigmentato e creatività condivisa, diventa il simbolo tangibile di un’esperienza formativa che unisce arte, scuola e impresa. Si intitola Studio per cementare uno spettro il lavoro che l’artista Edoardo Piermattei ha realizzato insieme a oltre 150 studenti del comprensorio fabrianese, coinvolti in un laboratorio intensivo all’interno del Future Campus Fabriano 2025. L’opera sarà inaugurata mercoledì 16 luglio 2025 alle ore 17 nella sede di Fabriano Industry, all’interno degli spazi di BPER Banca in Piazza Giambattista Miliani 16.

Edoardo Piermattei, ©Piotr Niepsuj

Il progetto è nato nell’ambito del workshop Ho conosciuto Giotto e Giotto ha conosciuto me, curato da Marcello Smarrelli e promosso da Confindustria Ancona con la Fondazione Ermanno Casoli, realtà da sempre impegnata nel creare ponti tra arte contemporanea e contesto produttivo. Il Future Campus, giunto alla sua quarta edizione, è un percorso dedicato ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni, pensato per aiutarli a orientarsi nel mondo del lavoro e nella scoperta di sé, a partire dalle risorse del proprio territorio.

Il lavoro prende forma in 153 cementine disposte in un pannello di oltre tre metri per quasi due d’altezza (340 x 180 cm). Ogni piastrella è stata creata manualmente dai partecipanti durante il laboratorio, sotto la guida dell’artista. Il risultato è un mosaico potente, che fonde gesto individuale e visione collettiva. Il titolo scelto, Studio per cementare uno spettro, evoca l’idea di dare corpo e permanenza a qualcosa di impalpabile: le emozioni, i pensieri, le relazioni nate durante il percorso formativo. L’opera, concepita come site-specific e permanente, sarà collocata stabilmente negli spazi di Fabriano Industry, diventando parte integrante dell’identità di un luogo che rappresenta l’incontro tra innovazione, manifattura e cultura.

Studio per cementare uno spettro sarà visitabile con un’apertura straordinaria da giovedì 17 a martedì 23 luglio, tutti i giorni dalle 9 alle 19. A partire da agosto, il pubblico potrà accedervi nei giorni di martedì e giovedì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.