Marte all’asta. Sotheby’s mette in vendita un pezzo del pianeta rosso

La casa d’aste Sotheby’s torna a far parlare di sé con una proposta straordinaria, ai limiti della fantascienza. Il frammento autentico di Marte da ventiquattro chili di storia cosmica, valutati fino a 4 milioni di dollari, promette di catalizzare l’attenzione all’asta del 16 luglio organizzata a New York e dedicata ai reperti scientifici e spaziali. Si tratta di una porzione di meteorite marziana, una delle poche conosciute al mondo, caduta sulla Terra migliaia di anni fa e custodita finora da un collezionista privato.

Il rarissimo pezzo, proviene da un meteorite classificato come “shergottite”, rara tipologia di roccia vulcanica espulsa da Marte a seguito di un violento impatto cosmico e successivamente precipitata sul nostro pianeta. Presenta caratteristiche geologiche tipiche della crosta marziana, analizzate e confermate da laboratori specializzati e Sotheby’s lo presenta come “una reliquia interplanetaria”. La preziosità di un oggetto simile è facilmente comprensibile: su circa 77.000 meteoriti ufficialmente riconosciuti, solo 400 provengono dal pianeta rosso.

E tra questi, la maggior parte si presenta in frammenti minuscoli, spesso inferiori a pochi grammi. Per confronto, i meteoriti marziani sono persino più rari dei diamanti e la loro scoperta è un evento eccezionale: infatti, in tutto il Nord America, se ne identificano in media appena 15 all’anno, quasi esclusivamente in ambienti desertici, dove le condizioni ne facilitano il ritrovamento.

“Possedere un frammento di un altro pianeta è qualcosa che trascende la semplice collezione. È come detenere un pezzo di storia cosmica, un collegamento diretto con l’universo stesso”, ha dichiarato Cassandra Hatton, vicepresidente e responsabile del dipartimento dedicato a scienza e tecnologia. Non è la prima volta che Sotheby’s si cimenta con oggetti extraterrestri – nel 2017 mise all’asta un sacchetto contenente polvere lunare raccolta da Neil Armstrong durante la missione Apollo 11 – ma l’arrivo di un frammento marziano segna una nuova frontiera nel collezionismo spaziale.