Il CAMeC cambia passo. Dopo mesi di fermento e trasformazione, il Centro d’Arte Moderna e Contemporanea di La Spezia affida la direzione culturale ad Antonio Grulli, tra i più autorevoli curatori e critici italiani. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente il 2 luglio 2025 in conferenza stampa da Pierluigi Peracchini, Sindaco della Spezia, Debora Cossu per la Fondazione Carispezia e Giacomo Bei, presidente del Comitato Tecnico del CAMeC. Il nuovo direttore incontrerà per la prima volta il pubblico il 4 luglio, in occasione della presentazione del catalogo della mostra in corso Morandi Fontana. Invisibile e Infinito.

«È per me un onore poter dirigere il CAMeC», ha dichiarato il neo-direttore dell’istituzione ligure, le cui radici affondano in una storia viva: «La Spezia – ha aggiunto – ha svolto un innegabile ruolo di laboratorio del contemporaneo: dal Futurismo ai molti fermenti culturali e controculturali degli ultimi decenni, passando per il prestigioso Premio del Golfo e intrecciandosi indissolubilmente con la presenza costante della poesia e dei poeti in questo meraviglioso golfo».

Antonio Grulli, photo Luca Bolognese

Ripartire da una storia importante

Grulli eredita un museo tornato al centro della vita culturale cittadina dopo anni di chiusura e rinnovamento. «Anche per la storia recente dell’istituzione museale CAMeC, fatta di importanti lasciti, acquisizioni di livello assoluto, e mostre straordinarie», ha sottolineato, facendo riferimento alla qualità della programmazione in corso: «Ne è un ottimo esempio l’esposizione ora in corso, che mette a confronto due giganti dell’arte mondiale del Novecento, Fontana e Morandi, curata da professionisti indiscussi come Maria Cristina Bandera e Sergio Risaliti».

Il nuovo direttore punta a valorizzare ciò che già esiste, per costruire un museo capace di agire come polo culturale di area vasta: «È da questa storia, più o meno recente, dal DNA stesso del CAMeC, che voglio ripartire per costruire assieme a Fondazione Carispezia e al Comune della Spezia il futuro di questa istituzione. Guardando a un territorio sempre più attrattivo e senza dimenticare il ruolo di confine di una città come La Spezia, che può permettere al CAMeC di essere istituzione di riferimento anche per i vicini e dinamici territori toscani, con l’obiettivo di farne un museo stabilmente internazionale e sempre più attivo».

Chi è Antonio Grulli

Classe 1979, Antonio Grulli è una figura centrale nel mondo dell’arte contemporanea italiana. Attualmente è responsabile del programma di studi della Fondazione Bevilacqua La Masa a Venezia e guida il progetto pubblico Luci d’Artista a Torino. Ha lavorato per istituzioni come il MAMbo di Bologna, la Fondazione del Monte, il Museo di Castelvecchio, la Match Gallery di Lubiana e la stessa Fondazione Carispezia.

Parallelamente, ha portato avanti una carriera indipendente, con progetti sperimentali come Lucerna con Federico Pepe e FBI nello studio dell’artista Jacopo Benassi. Le sue collaborazioni includono gallerie italiane e internazionali – tra cui Francesca Minini, P420, Tiziana Di Caro e MAI36 di Zurigo – e ha firmato articoli per importanti testate come La Stampa, Flash Art, exibart, Mousse e ATP Diary.

«La nomina di Grulli è la conferma della volontà congiunta di Comune e Fondazione di portare avanti una svolta culturale», ha dichiarato il sindaco Peracchini. Parole condivise da Andrea Corradino, presidente della Fondazione Carispezia: «Dopo la riapertura e la mostra inaugurale, questa nomina rappresenta un nuovo snodo in un percorso volto a rafforzare il CAMeC come punto di riferimento culturale, dinamico e aperto al futuro».