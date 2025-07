La pittrice Leonora Carrington incanta il Filmfest München

Al Filmfest München, in programma fino al 6 luglio 2025, il film Leonora in the Morning Light di Thor Klein e Lena Vurma ha fatto il suo debutto mondiale, regalando al pubblico un tuffo nell’anima ribelle e visionaria dell’artista Leonora Carrington. Girato in un inglese arricchito da dialoghi in francese e spagnolo, il lungometraggio – frutto di una coproduzione tra Germania, Messico, Regno Unito e Romania – copre ariosamente l’intero arco biografico: dal fervore intellettuale di Parigi al rigore bellico, fino agli splendori esotici del Messico, con la sceneggiatura che trae ispirazione dall’apprezzato romanzo Leonora della scrittrice Elena Poniatowska.

Ambientata nella vivace Parigi degli anni ’30, la pellicola segue la giovane artista britannica, interpretata con magnetico realismo da Olivia Vinall, mentre rompe le rigide convenzioni sociali e si immerge nel fulcro del surrealismo tra Salvador Dalí, André Breton e Joan Miró. La storia d’amore con Max Ernst, intensa e tormentata, diventa il motore di una crescita interiore che culmina nella fuga del conflitto mondiale e nell’approdo in Messico, dove Carrington trova finalmente la sua voce creativa. Innovativo nel linguaggio visivo, il film affianca gli splendidi set e i costumi autentici alla colonna sonora evocativa di Mariá Portugal, riuscendo a trasportare lo spettatore nella psiche di una donna in anticipo sui tempi. Molto apprezzata anche la fotografia di Tudor Vladimir Panduru, in grado di enfatizzare il contrasto emotivo tra i raffinati interni parigini e la calda natura messicana.

Leonora Carrington, oggi tra le artiste donne più vendute al mondo, accanto a Frida Kahlo e Georgia O’Keeffe, viene rivisitata in uno sguardo contemporaneo che ne celebra la modernità, il coraggio esistenziale e l’originalità surrealista. Il film non gioca la carta dell’agiografia, ma racconta una vita tormentata da relazioni difficili, follia e guerre, riuscendo a restituire al cinema la complessità di un’artista che ha saputo reinventarsi mantenendo, fino in fondo, la propria integrità.