Un’imponente installazione d’arte contemporanea ha trasformato il paesaggio urbano di Göteborg in Svezia: bLINK, la prima opera del progetto artistico integrato in Västlänken, è stata collocata sul ponte ferroviario di Olskroken. Firmata dall’artista tedesca Katharina Grosse, la scultura si presenta come un gigantesco masso rosa, grande quanto un edificio di tre piani, e rappresenta una visione teatrale che coinvolge spazio, luce e percezione. L’intervento segna un momento significativo nella relazione tra arte pubblica, infrastrutture e identità urbana.

bLINK: un masso rosa sospeso tra realtà e immaginazione

L’opera bLINK si distingue per la sua dimensione colossale e la forte carica simbolica: un masso fittizio, dipinto di rosa, sembra infatti essere atterrato sul ponte ferroviario. La scultura nasce dall’idea di un gigantesco fascio di luce rosa che illumina una porzione di spazio urbano: tutte le superfici colpite da questo raggio immaginario – ponte, impalcature, pavimentazione, marciapiedi e piste ciclabili – appaiono completamente ricoperte di colore.

La composizione cromatica e volumetrica dell’opera richiama le proporzioni della vicina Skansen Lejonet, una storica fortificazione che per secoli ha dominato un paesaggio in costante trasformazione. Con bLINK, Grosse inserisce un elemento sorprendente e visionario nel tessuto della città, capace di attrarre lo sguardo da punti distanti e di stimolare l’immaginazione di chi transita nell’area.

Il progetto ha richiesto una stretta collaborazione tra artisti, ingegneri e tecnici, data la sua collocazione su un’infrastruttura ferroviaria attiva. È infatti la prima volta in Svezia che un’opera d’arte viene integrata direttamente in un impianto ferroviario, imponendo standard elevatissimi in termini di costruzione e sicurezza.

Il progetto Kronotopia

bLINK è la prima di una serie di opere previste nell’ambito del progetto artistico di Västlänken, la nuova linea ferroviaria sotterranea che attraversa Göteborg e che, grazie a tre nuove stazioni, mira a rendere più fluido ed efficiente il traffico ferroviario urbano e regionale. Il programma artistico, sviluppato dalla Public Art Agency Sweden in collaborazione con l’Amministrazione svedese dei trasporti, si fonda sul concetto di Kronotopia, una visione che intreccia tempo, spazio e memoria collettiva della città.

bLINK incarna perfettamente questo approccio: collega il presente della mobilità urbana con il passato storico del territorio e invita i cittadini a percepire l’ambiente circostante con occhi nuovi. “Con bLINK, Göteborg acquisisce un’opera d’arte pubblica di respiro internazionale, che mette in relazione la ferrovia, il paesaggio urbano e le persone che lo attraversano”, afferma Joakim Jonsson, responsabile Tecnologia e Ambiente di Västlänken. Lotta Mossum, direttrice dell’unità artistica della Public Art Agency, sottolinea la complessità del processo realizzativo: “In questa occasione competenze altamente specializzate, provenienti da ambiti professionali differenti, hanno collaborato per dare forma a un’opera unica nel suo genere”.

Un’artista che abita lo spazio

Nata nel 1961 a Freiburg, in Germania, Katharina Grosse è riconosciuta a livello internazionale per i suoi interventi pittorici su larga scala e per le sue installazioni ambientali. Professoressa presso la Kunstakademie di Düsseldorf, dove si è formata, l’artista ha ampliato i confini della pittura contemporanea trasformando spazi architettonici e paesaggi in campi visivi avvolgenti. Grosse lavora con materiali come alluminio, acciaio, cemento e asfalto usando il colore come strumento per attivare la percezione sensoriale e l’immaginazione. Il suo metodo si basa su un’attenta osservazione del contesto e sull’interazione tra opera, spazio e pubblico. “Le mie opere invitano a intensificare la percezione e ad attivare il potenziale visionario dell’immaginazione”, spiega l’artista.

Le sue creazioni sono presenti in collezioni di prestigio, tra cui il Centre Pompidou di Parigi, il Museum of Modern Art di New York e Magasin III a Stoccolma. In Svezia è già nota per l’intervento artistico nella stazione ferroviaria di Vara, realizzato anch’esso con la collaborazione della Public Art Agency Sweden. bLINK, con la sua carica visiva e concettuale, conferma così ancora una volta il valore della ricerca di Grosse e il suo contributo alla trasformazione dello spazio pubblico attraverso l’arte.

© Katharina Grosse and VG Bild-Kunst Bonn, 2025 / Photo: Ricard Estay/Statens konstrad