Un accordo multimilionario è stato siglato dalla Cy Twombly Foundation e la GNAMC. Per una cifra di oltre 39 milioni di dollari, la Fondazione dona al museo romano 12 opere dell’artista che entreranno nella collezione permanente del museo. Tra queste, undici di Cy Twombly, a cui verrà prossimamente dedicata una sala, e una di Pablo Picasso, Nu Debout, pastello su carta del 1906.

Cy Twombly, Untitled, 1957 – © Cy Twombly Foundation

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma. Gift of the Cy Twombly Foundation

Le opere di Cy Twombly che arricchiranno il patrimonio pubblico dello Stato Italiano sono di eccezionale interesse storico-artistico. Realizzate a Roma tra il 1957 e il 1963, tra queste uno dei suoi capolavori, “Untitled” (1959-1961), opera di grandi dimensioni (197,5 x 234,8 cm) eseguita a matita, pittura a olio, pastelli a cera su tela.

La donazione

Un accordo sottoscritto l’11 giugno 2025 dalla Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea Renata Cristina Mazzantini e dal Presidente della Cy Twombly Foundation Nicola Del Roscio, che prevede, insieme alle opere, anche una donazione in denaro – in totale circa 3 milioni di dollari – alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea da parte della Fondazione, per la riqualificazione del laboratorio di restauro e l’istituzione di un master e di borse di studio che saranno intitolati al pittore americano.

Di questa donazione, una parte (1.475.000,00 dollari) sarà destinata alla ristrutturazione e all’ammodernamento del laboratorio di restauro presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea con l’acquisto di nuovi macchinari, arredi, materiali e strumentazioni, oltre che alla sua messa in sicurezza. L’accordo include l’impegno a mantenere aperto, attivo e pienamente operativo il laboratorio, che sarà intitolato a Cy Twombly, salvo le eventuali esigenze di manutenzione ordinaria o straordinaria.

La restante parte sarà, invece, finalizzata all’istituzione, gestione e organizzazione per quindici anni, tramite un accordo con un primario ente di formazione terzo, di un master annuale di specializzazione in restauro delle opere d’arte su carta riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, intitolato all’artista, oltre che all’erogazione di borse di studio e all’organizzazione di un evento annuale dedicato al master. Questa attività porterà la GNAMC a diventare un innovativo centro di ricerca sulla conservazione delle opere d’arte contemporanea su carta.

Cy Twombly

L’artista è noto per le sue opere d’arte che restituiscono riferimenti culturali, storici e poetici – in particolare all’antichità classica – attraverso forme e segni astratti. Nato Edwin Parker Twombly, Jr. il 25 aprile 1928 a Lexington, in Virginia, studia dapprima con Pierre Daura e con Marion Junkin alla Washington and Lee University ed in seguito si forma presso l’Arts Students League di New York e il Black Mountain College in North Carolina, dove stringe legami duraturi con artisti come Robert Rauschenberg, John Cage e Merce Cunningham. Dal 1957 l’artista si stabilisce a Roma dove nel 1958 ha la sua prima mostra personale italiana alla Galleria La Tartaruga di Plinio De Martiis. Negli stessi anni realizza anche diverse importanti opere, tra cui “Olympia”, “Arcadia”, “Blue Room” e “Sunset” (1957).