Addio a Günther Uecker, il poeta dei chiodi e della materia

Si è spento a Düsseldorf, all’età di 95 anni, Günther Uecker, figura centrale dell’arte contemporanea tedesca e internazionale. Conosciuto per le sue opere iconiche realizzate con chiodi piantati a mano su superfici bianche, Uecker ha trasformato la materia in mezzo espressivo di dolore, memoria e spiritualità.

Nato nel 1930 a Wendorf, in Germania, ha attraversato le macerie del dopoguerra con una forza creativa che lo ha portato a unirsi nel 1961 al gruppo ZERO, insieme ad Heinz Mack e Otto Piene. Con loro, ha cercato di rifondare l’arte su basi luminose, minimali, spesso in dialogo con la luce e il movimento. Le sue opere – fatte di superfici vibranti, sculture cinetiche, installazioni immersive – sono diventate strumenti di riflessione sulle ferite della storia, dalla guerra all’oppressione, fino alla condizione umana. I suoi celebri “quadri di chiodi” non sono solo gesti artistici, ma veri atti di meditazione sul tempo, la sofferenza e la possibilità di redenzione attraverso la bellezza.

Esposto nei musei più importanti del mondo, da New York a Tokyo, da Venezia a Berlino, l’artista ha lasciato un’eredità profonda e ancora oggi estremamente attuale. Con la sua scomparsa, l’arte perde una voce irripetibile, capace di parlare silenziosamente al cuore e alla coscienza.

Günther Uecker, protagonista del Gruppo Zero

Il Gruppo ZERO è stato uno dei movimenti artistici più rivoluzionari del dopoguerra, nato in Germania alla fine degli anni ’50. Fondato ufficialmente nel 1957 da Heinz Mack e Otto Piene, a cui si unì nel 1961 Günther Uecker, il gruppo si proponeva di “ripartire da zero”, azzerando le convenzioni estetiche e culturali devastate dalla guerra.

Il nome “ZERO” non indicava una mancanza o un vuoto, ma piuttosto un nuovo punto di partenza, una zona di silenzio e purezza da cui l’arte potesse rinascere libera da ideologie e stili pregressi. Era una risposta netta al caos e all’angoscia lasciati dalla Seconda guerra mondiale, ma anche una sfida alle correnti dominanti dell’Espressionismo astratto e dell’Informale.

Il gruppo era profondamente interessato alla luce, al movimento, al tempo e alla materia. I suoi membri cercavano di creare un’arte “impersonale”, spesso utilizzando materiali industriali (come specchi, metallo, vetro, neon, chiodi, sabbia) e processi meccanici. I lavori erano spesso interattivi o cinetici, rompendo la tradizionale passività dell’opera.