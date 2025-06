Yuri Ancarani e l’anima sonora di Atlantide

Arriva mercoledì 11 giugno, su tutte le piattaforme digitali, Atlantide Original Soundtrack, la colonna sonora ufficiale dell’omonimo film di Yuri Ancarani. Un’opera sonora che nasce dalla collaborazione di tre protagonisti della scena musicale italiana e internazionale: il producer multiplatino Sick Luke, l’artista d’avanguardia Lorenzo Senni e il compositore Francesco Fantini. L’album sarà distribuito da Carosello Records, con il supporto della leggendaria etichetta Warp Records.

Yuri Ancarani, Lorenzo Senni, Sick Luke, Francesco Fantini e Paolo Moretti al Cinema Godard di Fondazione Prada

Il film Atlantide, presentato nel 2021 alla 78ª Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti e candidato ai David di Donatello nel 2022, è oggi considerato un cult del cinema d’autore italiano. Girato senza una sceneggiatura, il regista ha seguito per oltre tre anni un gruppo di adolescenti della periferia lagunare. Comporre la musica per Atlantide ha richiesto una sfida particolare: trasformare l’energia grezza della trap che i ragazzi realmente ascoltano nei loro barchini – sparata a tutto volume – in una partitura capace di accompagnare visivamente e emotivamente la narrazione. La direzione artistica ha cercato di armonizzare i linguaggi della musica urban, della techno anni ’90 e della composizione sinfonica, con un risultato che fonde i mondi e li restituisce in un unico flusso audiovisivo.

Atlantide, Yuri Ancarani, 2021, still Atlantide, Yuri Ancarani, 2021, still

Sick Luke ha curato la parte elettronica, portando la sua esperienza nel plasmare il suono trap italiano; Lorenzo Senni, artista di punta della Warp Records, ha invece firmato le sezioni orchestrali, insieme a Francesco Fantini, già collaboratore di Ancarani in The Challenge. Come Atlantide, anche la sua colonna sonora è nata e cresciuta nel tempo: il progetto si è sviluppato parallelamente al montaggio del film, seguendo la trasformazione delle vite reali dei protagonisti, non un semplice accompagnamento musicale, ma un vero e proprio corpo sonoro organico che amplifica e trasfigura ogni immagine. Del resto, come specificato dallo stesso artista: “Cos’è Atlantide? Un videoclip di un’ora e tre quarti”.