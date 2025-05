DANNI DA INCENDIO

Nella notte tra il 24 e il 25 maggio 2004, un devastante incendio ha distrutto un deposito della Momart, società londinese specializzata nella logistica per l’arte, che ospitava la collezione di Charles Saatchi, uno dei collezionisti d’arte più influenti del Regno Unito. Centinaia di opere d’arte contemporanea distrutte, tra cui capolavori come Fucking Hell dei fratelli Chapman e Everyone I Have Ever Slept With 1963–1995 di Tracey Emin. Il rogo ha causato danni per milioni di sterline, segnando uno dei più gravi disastri nella storia dell’arte contemporanea.

Gli incendi rappresentano uno dei pericoli più gravi e frequenti nella protezione delle opere d’arte, in grado di distruggere completamente collezioni inestimabili in pochi istanti. Le statistiche dimostrano che, nonostante i progressi nelle misure di sicurezza, gli incendi continuano a essere tra gli eventi più distruttivi per i beni artistici.

Per questo motivo, le polizze Fine Art sono un elemento essenziale per chi possiede o conserva opere d’arte: non solo offrono una copertura economica in caso di danno, ma sono anche un importante strumento di prevenzione, aiutando a valutare le vulnerabilità degli spazi in cui le opere sono custodite. Una polizza non si limita a risarcire i danni, ma include anche misure preventive che permettono di ridurre i rischi legati all’incendio, come valutazioni degli spazi, controlli ambientali e l’adozione di tecnologie di protezione. La protezione contro eventi come gli incendi, che possono annientare completamente opere di valore inestimabile, è un passo fondamentale per preservare il patrimonio artistico e culturale.