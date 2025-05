Passion Cinéma, da Inside Art il documentario che unisce Italia e Francia

Presentato in Italia in occasione della 79° mostra internazionale del cinema di Venezia, Passion cinéma di Francesco Ranieri Martinotti, si inserisce nella prospettiva di un rilancio della collaborazione cinematografica tra la Francia e l’Italia, in virtù del documento di coproduzione firmato dai due governi nel novembre 2022. Il film arriva negli spazi di Inside Art, in Viale Bruno Buozzi 102 (interno 9), per omaggiare il connubio di culture francese e italiano con la presenza del regista Francesco Ranieri Martinotti.

Il documentario narra come le due principali cinematografie europee si siano storicamente attratte e influenzate, specialmente dal dopoguerra ad oggi, attraverso il fil rouge di memorabili sequenze filmiche, immagini d’archivio e straordinarie testimonianze. Del resto, senza il realismo poetico francese degli anni Trenta non ci sarebbe stato il neorealismo italiano del dopoguerra, che a sua volta ha ispirato la Nouvelle Vague, matrice di tanti cineasti ancora oggi.

Il documentario, nel suo racconto di 90 minuti, si articola in 23 interviste incastonate in 57 tra brani e citazioni di film italiani e francesi, dagli anni Sessanta ad oggi. Completano il racconto molteplici repertori tratti dagli archivi dell’Institut National de l’Audiovisuel, dell’Istituto Luce, di Cinecittà e di emittenti televisivi.

Vi aspettiamo numerosi! – Giovedì 29 maggio alle ore 18, Viale Bruno Buozzi 102, Roma. Per prenotarsi scrivere a [email protected]