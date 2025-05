Arrivano le prime novità da Artissima, che dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 lancia la sua trentaduesima edizione, la quarta sotto la guida del direttore artistico Luigi Fassi. Unica fiera in Italia esclusivamente dedicata all’arte contemporanea, Artissima 2025 presenterà le sue quattro storiche sezioni – Main Section, New Entries, Monologue/Dialoguee Art Spaces & Editions – e le tre sezioni curate – Present Future, Back to the Future e Disegni, ma è pronta a riattivare alcune iniziative distintive che hanno caratterizzato gli ultimi anni della manifestazione.

Il tema della fiera

Si intitola Manuale operativo per Nave Spaziale Terra la trentaduesima edizione di Artissima. Il tema è ispirato dalla figura di Richard Buckminster Fuller e dal suo omonimo libro del 1969: anche quest’anno la fiera trae ispirazione dal pensiero di una figura visionaria per proporre una riflessione collettiva, che, attraverso l’arte, la sua comunità e la pluralità dei suoi linguaggi, intende offrire strumenti per interpretare e attraversare le complessità del presente. Come spiega Luigi Fassi: «Il concetto di Manuale operativo invita a riflettere sulla nostra presenza sul pianeta Terra, una “nave spaziale” affidata alla responsabilità collettiva di chi la abita e che ci rende tutti suoi piloti. Come possiamo prendercene cura bilanciandone risorse e sostenibilità per tutti i viventi? Il destino non ci ha lasciato istruzioni, ma Fuller ci esorta a superare le barriere tra discipline e cooperare con uno sguardo più ampio e consapevole».

Il comitato di selezione e il team curatoriale

Artissima 2025 – Comitato di Selezione e Team Curatoriale

Il comitato di selezione 2025 per le sezioni storiche della fiera Artissima (Main Section, Monologue/Dialogue, New Entries, Art Spaces & Editions) si arricchisce di due nuovi membri: Emanuel Layr (galleria Layr, Vienna) e Francesco Lecci (galleria Clima, Milano), affiancando galleristi internazionali già presenti.

Le sezioni:

Main Section : gallerie affermate a livello internazionale.

: gallerie affermate a livello internazionale. Monologue/Dialogue : progetti monografici o a due voci di gallerie emergenti o sperimentali.

: progetti monografici o a due voci di gallerie emergenti o sperimentali. New Entries : gallerie emergenti internazionali con meno di 5 anni di attività alla loro prima partecipazione.

: gallerie emergenti internazionali con meno di 5 anni di attività alla loro prima partecipazione. Art Spaces & Editions: spazi non-profit con edizioni, stampe e multipli di arte contemporanea.

Il team curatoriale resta invariato:

Present Future (emergenti): curato da Léon Kruijswijk e Joel Valabrega.

(emergenti): curato da Léon Kruijswijk e Joel Valabrega. Back to the Future (pionieri 1940–1990): curato da Jacopo Crivelli Visconti e Heike Munder.

(pionieri 1940–1990): curato da Jacopo Crivelli Visconti e Heike Munder. Disegni (disegno contemporaneo): curato per il quarto anno da Irina Zucca Alessandrelli.

(disegno contemporaneo): curato per il quarto anno da Irina Zucca Alessandrelli.

L’identità dell’edizione ’25 disegnata da FIONDA

Per l’edizione 2025, Artissima presenta una nuova immagine coordinata, sviluppata in collaborazione con lo studio grafico torinese FIONDA, guidato da Roberto Maria Clemente. Il progetto prende spunto dal tema dell’anno, che invita a riconsiderare il proprio ruolo e a immaginare possibili sviluppi futuri.

I loghi storici della fiera sono stati rielaborati attraverso un gioco di inversioni e accostamenti, dando forma a parentesi grafiche che fungono da elemento visivo unificante. Queste strutture evidenziano e organizzano i contenuti, riflettendo le diverse anime della fiera.

Il colore rosa acceso è stato scelto per sottolineare l’identità visiva della manifestazione, mantenendo un legame con la sua attitudine alla sperimentazione e al dialogo con la contemporaneità.