Si conclude con il panel moderato dalla direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, Renata Cristina Mazzantini, la giornata di The Art Symposium. Intitolata Il valore economico della cultura: investimenti di successo, la terza tornata è, come ha spiegato Mazzantini, tutta economica: «Questa mattina abbiamo parlato di diplomazia e soft-power e di gestione delle risorse culturali, ora è tutto dedicato all’economia della cultura». «Le figure che intervengono in questo panel – ha proseguito – rappresentano tre realtà che si dedicano agli investimenti culturali: Ernesto Lanzillo di Deloitte, Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, tra i maggiori player economici in campo culturale, e Andrea Marchiori, CEO di Techbau, azienda leader negli investimenti culturali, oltre che collezionista che ha in piedi diversi progetti per promuovere i giovani artisti».

«L’Italia è ricca perché ha uno straordinario patrimonio culturale, che è un vero e proprio petrolio per il Paese, ha dichiarato la direttrice della GNAMC». «Si capisce quindi – ha aggiunto – perché alcune banche e aziende puntino così tanto su questo settore che è un vero asset nazionale».

Renata Cristina Mazzantini è un’architetta e Direttrice della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Ha collaborato con Inside Art come autrice di interviste ad artisti storici e articoli di approfondimento e dal 2020 in qualità di giurata del Talent Prize, il nostro concorso di Arti visive. Inoltre, ha preso parte insieme all’editore e direttore di Inside Art, Guido Talarico, ai documentari da lui ideati in collaborazione con Rai Cultura e dedicati a Marcel Duchamp, Emilio Isgrò e Mario Ceroli. Inoltre è stata curatrice del progetto Quirinale Contemporaneo oltre che consulente del segretariato generale della Presidenza della Repubblica per i profili artistici e architettonici. Dal 2001 lavora continuativamente per la pubblica amministrazione.