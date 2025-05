Andrea Marchiori :«Techbau è un’azienda di costruzione e nella nostra componente di sviluppo, data center, introduciamo anche elementi artistici. Su Roma stiamo elaborando uno studentato in via Crocifisso e proprio con la direttrice Mazzantini stiamo lavorando a una convenzione per gestire uno spazio molto grande in collaborazione con l’architetto Mario Cucinella.

Abbiamo deciso di introdurre un concorso per giovani artisti con qualcosa che rimarrà parte permanente della costruzione, panorama dell’edificio, oltre alla costruzione di una piazza dove abbiamo deciso di installare un’opera di un artista storicizzato. Non abbiamo motivi per investire in questo, se non una forte passione, pensare a cosa fare per il bene del paese, una funzione senza ritorno che sia solo funzione culturale. L’anno scorso abbiamo donato alla Galleria un’opera di Emilio Isgrò, perchè è giusto che i grandi artisti contemporanei vengano conservati nei musei che non sempre possono fare acquisizioni. Non abbiamo mai ragionato in termini di ritorno, ma solamente di investimenti in cultura. La nostra nuova sede è molto particolare, abbiamo ricreato un edificio molto bello sul Lago Maggiore e quasi galleggiante. Subito ci siamo posti il problema su come arredare l’interno, ma poi abbiamo capito che la cosa importante in una sede così bella e museale abbiamo collaborato con artisti, creando momenti di arte e riflessione».

Andrea Marchiori è l’amministratore delegato di Techbau, una realtà italiana leader nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni, con un’attenzione particolare allo sviluppo immobiliare e logistico. Sotto la sua guida, l’azienda ha saputo affermarsi come general contractor e developer, realizzando progetti su misura per clienti terzi e sviluppando immobili sia in ottica built-to-suit sia speculativa. Marchiori ha portato una visione innovativa e sostenibile all’interno dell’azienda, partecipando attivamente a eventi di settore dove ha discusso l’importanza delle infrastrutture tecnologiche e della transizione energetica.