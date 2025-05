È l’ambasciatore Francesco Maria Talò a moderare il primo panel di The Art Symposium 2025, intitolato Diplomazia della Cultura: il valore del soft-power in epoca di tensioni internazionali. Nell’introdurre il tema e i relatori, Antonella Baldino (CEO Istituto Credito Sportivo e Culturale), Luboš Veselý (Direttore Karel Komárek Family Foundation), Fabio Pompei (CEO Deloitte Italia), Alberto Gambino (Prorettore Università Europea), Talò afferma: «Sulla loro attività si regge la capacità del Paese di fare soft-power. In questa sala abbiamo quattro colonne, come i relatori che interverranno. A pochi giorni dalla scomparsa di chi ha immaginato questo tema parliamo allora di soft-power, e lo facciamo in un luogo che ne è il tempio, un luogo che non vuole essere passatista. Questo lo abbiamo visto con la mostra sul Futurismo, che ha avuto molto successo. L’Italia è una super potenza della cultura».

Francesco Maria Talò, nato a La Spezia, laureato in giurisprudenza all’Università di Roma “La Sapienza” e ambasciatore di grado dal 2017, è stato rappresentante permanente presso la Nato di Bruxelles dal 2019. In precedenza, era stato coordinatore per la sicurezza cibernetica alla Farnesina (2017-2019) e coordinatore della Conferenza Osce per la lotta all’antisemitismo (2017-2018). Prima ancora ambasciatore in Israele (2012-2017), inviato speciale del ministro degli Esteri per l’Afghanistan e il Pakistan (2011-2012), console generale a New York (2007-2011) e direttore per il Sud America alla Farnesina (2006-2007). Nel 2022 torna a Palazzo Chigi, dove era stato consigliere diplomatico aggiunto tra il 2005 e il 2006 e primo consigliere tra il 2002 e il 2005. Nel 2025 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato la nomina dell’ambasciatore Francesco Maria Talò come inviato speciale italiano per il corridoio India-Medio Oriente-Europa (Imec).