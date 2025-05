Resterà visitabile fino al 21 maggio 2025 La carne delle piante, un progetto espositivo di Aurora Bresci ospitato alla Aorta Social Art Gallery di Pisa con la curatela di Nadzeya Naurotskaya, fondatrice dello spazio. Attraverso un corpo di opere che si compone di installazioni, dipinti e stampe Bresci indaga le affinità tra l’anatomia umana e le morfologie vegetali, sollecitando una riflessione sulla coappartenenza dell’essere umano e del mondo vegetale all’interno di un’unica, complessa dimensione naturale.

Artista eclettica capace di muoversi con disinvoltura fra vari media pur mantenendo intatto un linguaggio visivo originale, Aurora Bresci ha un approccio multidisciplinare che, unito alle referenze da cogliere innanzitutto nel campo della neurobiologia vegetale e nelle ricerche di Stefano Mancuso sull’intelligenza e sul comportamento delle piante, genera un percorso multiforme e variegato, simile a un giardino selvatico e rigoglioso popolato da entità simbiotiche. In questo giardino i primi soggetti a venirci incontro sono i dipinti, per lo più paesaggi onirici tinteggiati di colori acidi e brillanti, in cui seducenti morfologie, animali e vegetali, si intrecciano e compenetrano.

Aurora Bresci, Sogno coccodrilli, 2024, courtesy the artist

Sono mondi simbolici appartenenti alla dimensione del sogno, universi in cui la sinergia fra l’animale umano – e non – e la forma vegetale è pacifica, evocativa di un equilibrio primordiale che non ha bisogno di forzare la sintonia fra soggetti che, secondo il concept della mostra, semplicemente dovremmo percepire come esseri viventi. Il dittico Sogno coccodrilli, dove corpi nudi di donne e coccodrilli impegnati nell’atto dell’accoppiamento coabitano il medesimo spazio – avvolti da un abbraccio vegetale di cactus, piante e arbusti – ci invita a partecipare proprio a questa armonia, a questa sorta di Arcadia post-organica che Bresci descrive come luoghi dove il tramonto è perenne, i corpi delle donne assomigliano a tronchi e gli animali feroci si adagiano mansueti e innamorati.

Nel percorso espositivo si insinuano poi le installazioni, realizzate con il ricorso alla tecnica dell’assemblaggio. Tralci vegetali, rami e legni – accuratamente selezionati e manipolati dall’artista – danno vita ad agglomerati organici, organi fittizi che richiamano e ricordano quelli reali, succhiando linfa vitale dalle suggestioni e dalla verosimiglianza fra le strutture anatomiche umane e vegetali. Come fili d’edera che si snodano lungo il percorso con ritmo naturale, questi assemblages vanno ad interconnettersi in una rete che prende forma e si sviluppa in una sorta di sottobosco visuale che ingloba felicemente tutti i lavori esposti.

Aurora Bresci, Rorschach Plant, 2025, courtesy the artist

Se l’esposizione fosse un libro e Bresci venisse chiamata a scegliere un’immagine di copertina, lei stessa ci rivela che la scelta ricadrebbe proprio su queste sculture poiché riassumono con coerenza il titolo della mostra in un’immagine. Il resto delle opere sono narrazione ed esplicazione, il chiarirsi di una storia fatta di tanti capitoli, ciascuno dei quali può avere a sua volta una propria copertina emblematica, rendendo possibili ulteriori e diversi approfondimenti. L’artista ci fa inoltre notare che – a differenza dei dipinti e delle stampe che meglio si prestano a variazioni sul tema, offrendo molteplici strade per raggiungere un medesimo concetto – ogni pezzo di questa serie è intrinsecamente interconnesso con gli elementi che vanno comporlo: “Loro sono fatti così e devono per me essere fatti di quei materiali, pena il non avere senso di quello che ho costruito e di quello che racconto”.

Un’altra indubbia protagonista della mostra è la serie di dieci tavole grafiche arboree che prende il titolo di Rorschach Plant, ispirate al noto test psicologico proiettivo di riferimento per l’indagine della personalità. Qui l’artista si confronta e si diverte con la figura retorica della pareidolia, l’illusione subcosciente che tende a ricondurre a forme note degli oggetti o profili astratti, dalla forma casuale, operando un gioco di mistificazione del dato visivo.

Le immagini delle piante, stilizzate e trasformate, ci vengono restituite come visionarie forme fitoantropomorfe. Il pubblico così viene sfidato ad allenare lo sguardo, a riconoscere le morfologie vegetali in quegli agglomerati di forme, in una logica tesa a contrastare il fenomeno della cosiddetta Plant Blindness, una bias cognitivo che nel suo significato più ampio consiste nella tendenza da parte dell’uomo a ignorare le specie vegetali, a non percepirle come parte dell’ambiente circostante. L’artista ci chiede pertanto di riacquisire consapevolezza al riguardo del ruolo fondamentale che le piante giocano per la sopravvivenza della biosfera.

Aurora Bresci, Organi, courtesy the artist

L’apertura a un dialogo profondo con il verde che ci circonda viene infine ulteriormente sollecitata dall’esperienza immersiva Il respiro degli alberi, una realtà virtuale accessibile tramite visore e sensori, realizzata con il supporto tecnico di Ivan Nauroski di Aorta Social Art Gallery, a partire dal linguaggio visivo e simbolico dell’artista. Una dimensione in cui la natura si offre all’interazione col pubblico nelle sembianze di madre a cui ritornare, di un cuore pulsante che attende solo di accogliere l’umanità in un rassicurante abbraccio simbiotico.

Un progetto, in sintesi, che si pone in perfetta continuità con il lavoro dell’artista, da sempre incentrato su una riflessione costante sui temi ecologici, il rapporto fra uomo e ambiente, l’indagine sociale. Un invito ad ascoltare, vedere e soprattutto sentire il legame imprescindibile con il pianeta che ci accoglie e le specie vegetali con cui lo coabitiamo; a partecipare a un dialogo che richiede infinita attenzione e cura, e ad adottare una prospettiva altra, capace di educarci a un impegno continuativo che vada oltre l’emergenza ecologica.

Aurora Bresci, Memoria corporea Take me into your skin glass animal, 2024, courtesy the artist

La carne delle piante

Fino al 21 Maggio 2025

Aorta Social Art Gallery – Pisa

info: Aorta Social Art Gallery