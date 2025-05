In alcuni casi la realtà ribalta le leggi teoriche e funziona al rovescio. È quello che è successo al celebre dipinto Le Rêve di Pablo Picasso, di proprietà del collezionista e magnate americano Steve Wynn: durante una cena, un gesto sfortunato con il gomito ha causato un danno significativo al dipinto, creando un foro di circa 6 cm nella tela. Questo incidente ha ovviamente fatto saltare la vendita imminente dell’opera, valutata ben 135 milioni di dollari. Wynn, tuttavia, non si è scoraggiato e si è rivolto alla sua compagnia assicurativa per ottenere il rimborso delle spese di restauro, che ammontavano a circa 90.000 dollari, prevedendo un deprezzamento di 54 milioni di dollari.

Ma il destino ha avuto una svolta inaspettata. Dopo il restauro, l’opera è stata nuovamente messa all’asta, e sorprendentemente battuta per una cifra record di 155 milioni di dollari, ben al di sopra delle stime iniziali. In pratica, non solo il dipinto non ha subito una perdita di valore, ma lo ha addirittura guadagnato. Un esempio affascinante di come un danno, in alcuni casi, non solo non comprometta il valore di un’opera, ma lo possa addirittura incrementare grazie alla sua storicizzazione.

Il deprezzamento è la diminuzione del valore commerciale di un’opera d’arte che si verifica dopo un sinistro, anche a seguito di un restauro effettuato con l’accordo della compagnia assicurativa. Questo vuol dire che se l’opera subisce un danno e viene restaurata, il valore dell’opera dopo il restauro potrebbe risultare inferiore rispetto al valore che aveva immediatamente prima del sinistro a causa dei cambiamenti intervenuti durante il processo di recupero. Questo calo di valore è un elemento fondamentale nella determinazione del risarcimento che l’assicurato potrà ricevere, in quanto influirà sul valore finale rimborsato dall’assicurazione, tenendo conto della perdita di valore dell’opera dopo il danneggiamento e il restauro.