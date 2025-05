Tutto pronto per il TAS, ecco il programma definitivo

La seconda edizione di The Art Symposium, in programma il 19 maggio alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, è alle porte. Giornata di confronto tra enti pubblici e privati sul tema della cultura, il TAS si ripropone ancora una volta come leva di innovazione e sviluppo, proponendo un dibattito tra ospiti d’eccezione, per mettere a fuoco lo scenario dell’arte contemporanea, i suoi recenti cambiamenti e le prospettive future.

Il programma completo dell’evento vede alternarsi nel corso della giornata tre panel che toccano diversi temi, dalla gestione delle risorse tra pubblico e privato, il valore del soft-power all’interno delle dinamiche internazionali, fino al valore economico della cultura attraverso uno sviluppo di investimenti di successo.

Panel 1 | 9.00 – 11.00

Diplomazia della Cultura: Il valore del soft-power in epoca di tensioni internazionali

La cultura è sempre stata uno strumento fondamentale di soft power, ma in un periodo caratterizzato da conflitti geopolitici, tensioni internazionali e nuove rivalità, il suo ruolo assume una connotazione strategica ancora più rilevante. In questo panel, si discuterà di come gli Stati e le istituzioni pubbliche utilizzano la cultura per promuovere il proprio soft power, migliorare la propria immagine a livello globale e influenzare le politiche estere. Analizzeremo anche i rischi di strumentalizzazione della cultura in contesti di guerra diplomatica e il modo in cui le alleanze culturali possono contribuire a stabilizzare o, al contrario, a polarizzare le relazioni internazionali.

Panel 2 | 11.00 – 12.30

Il ruolo delle istituzioni pubbliche e private nella gestione delle risorse culturali

La cultura è sempre al centro delle scelte politiche, ma la gestione delle risorse culturali non è un processo semplice. Qual è il ruolo delle istituzioni pubbliche – a livello locale europeo ed internazionale – nel promuovere, finanziare e proteggere il patrimonio culturale? Come interagiscono Roma, Bruxelles e le altre capitali internazionali in questo contesto? In questo panel, esploreremo le politiche nazionali ed estere in ambito culturale, l’efficacia dei fondi strutturali e dei programmi di finanziamento, e come le decisioni politiche influenzano la valorizzazione delle risorse culturali.

Panel 3 | 14.00 – 15.30

Il valore economico della cultura: investimenti di successo

La cultura è oggi vista non solo come un pilastro identitario ma anche come una risorsa economica. Tuttavia, la crescente connessione tra arte e finanza ha sollevato preoccupazioni legate all’art/washing: l’uso della cultura come strumento per “pulire” l’immagine di regimi autoritari o di imprese con pratiche discutibili. In questo panel, discuteremo di come l’arte e la cultura possano essere davvero uno strumento di crescita economica senza compromettere la loro autenticità. Analizzeremo esempi di investimenti culturali riusciti e rifletteremo sul delicato equilibrio tra profitti e valori etici.