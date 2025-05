In Cile aprirà un nuovo museo d’arte contemporanea

Il Cile avrà un nuovo museo d’arte contemporanea. Il progetto, che prende forma a Santiago, è guidato dall’imprenditore e filantropo Claudio Engel e ospiterà la collezione privata della sua famiglia, che include oltre mille opere di artisti latinoamericani. Soprannominato NuMu, il nuovo museo conta più di 2.000 metri quadrati di spazio espositivo, che sarà utilizzato anche per accogliere mostre temporanee nazionali e internazionali.

Rendering NuMu, Santiago, Cile, courtesy Fondazione Engel

Gli artisti latinoamericani in Cile

Alfredo Jaar, Paz Errázuriz e Pilar Quinteros sono tra gli artisti che il nuovo spazio cileno ospiterà. Accanto agli spazi espositivi, il nuovo museo prevede anche una sala dedicata alle arti sonore e un auditorium con 180 posti in cui verranno realizzate proiezioni cinematografiche, spettacoli di danza e teatro, oltre a conferenze ed eventi per i visitatori. Al NuMu saranno presenti anche una biblioteca, un ristorante e un negozio. Guidato dalla Fondazione Engel, il progetto si costruisce sulla sua mostra permanente, che ha l’obiettivo di raccontare l’arte contemporanea latinoamericana.

La struttura del nuovo museo

È lo studio dell’architetto Cristián Fernández ad aver progettato l’edificio che ospiterà il NuMu, il primo museo d’arte contemporanea di grandi dimensioni in Cile ad essere ospitato in una nuova struttura. C’è infatti un altro museo d’arte contemporanea a Santiago, il Museo de Arte Contemporáneo, il principale del Cile, che si trova in due edifici neoclassici rifunzionalizzati. Il NuMu sorgerà invece nel Parco Bicentenario di Vitacura, tra i più ampi spazi verdi della città. Un fatto, questo, che ha destato controversie tra urbanisti ed esperti del settore, preoccupati per la riduzione delle aree verdi. In ogni caso, il permesso di costruzione è stato concesso ad aprile 2025, mentre l’apertura è prevista tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028.