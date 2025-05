La cultura ucraina sotto attacco

Quando i missili russi colpirono il cuore del quartiere storico di Leopoli nel settembre 2024, poco prima del nostro viaggio a Leopoli con il team Ark, i danni si estese ben oltre i mattoni e la malta. Tra le vittime civili c’erano edifici secolari, istituti scolastici e monumenti culturali, ognuno dei quali era testimone silenzioso dell’identità ucraina. Non era la prima volta che il patrimonio culturale si trovava nel fuoco incrociato della guerra. Ma questo attacco, contro un’area protetta dall’UNESCO, ha evidenziato una realtà sempre più innegabile: la cultura ucraina è deliberatamente presa di mira.

Cos’è una nazione senza la sua storia, la sua cultura, le sue memorie condivise? Questa idea risuona fortemente in Italia. L’Italia è un Paese in cui cultura e storia plasmano profondamente l’identità, le realtà presenti e le opportunità future. Per questo si è sempre impegnata a proteggere il patrimonio culturale in tutto il mondo, che si tratti di siti archeologici, manufatti storici o beni culturali immateriali.

Ed è ciò in cui crediamo anche noi. Dall’invasione russa su vasta scala nel febbraio 2022, l’Ucraina ha combattuto non solo per il suo territorio, ma anche per la sua memoria. Siti culturali sono stati bombardati, biblioteche incendiate e musei saccheggiati. Al 16 aprile 2025, l’Unesco ha verificato danni a 485 siti dall’invasione su vasta scala, tra cui 149 siti religiosi, 257 edifici di interesse storico e/o artistico, 34 musei, 33 monumenti, 18 biblioteche, 1 archivio e 2 siti archeologici. “È una guerra contro la nostra memoria, contro la nostra identità e cultura, e naturalmente contro il nostro futuro”, afferma Ihor Poshyvailo, direttore del Museo Maidan di Kiev.

Rivoluzione modesta

Spinta dalla convinzione che una nazione debba sempre sapere da dove proviene, sia in guerra che in pace, una nuova unità mobile di salvaguardia ha intrapreso la sua prima storica missione nel cuore di Kiev. Modesto nell’aspetto ma rivoluzionario nella funzione, fa parte del progetto “Arca per l’Ucraina”, un’iniziativa che unisce tecnologia all’avanguardia e solidarietà culturale. Sviluppato dalla Fondazione della Famiglia Karel Komárek (KKFF) in collaborazione con i Ministeri della Cultura ceco e ucraino, la Biblioteca Nazionale Ceca e il Museo Nazionale, il progetto “Arca” è un’iniziativa mobile per preservare digitalmente i tesori culturali ucraini a rischio di estinzione prima che scompaiano per sempre.

Le origini del progetto sono legate alla dolorosa storia della Repubblica Ceca. Le devastanti inondazioni della fine degli anni ’90 e dell’inizio degli anni 2000 hanno distrutto innumerevoli materiali culturali, dando il via a una campagna nazionale per digitalizzare gli archivi e proteggerli da future perdite.

Le competenze acquisite con fatica vengono ora applicate in Ucraina. “Sapevamo come reagire perché avevamo vissuto disastri che colpivano il patrimonio culturale”, afferma il responsabile dei laboratori di sviluppo e ricerca della Biblioteca nazionale ceca. Le unità mobili di Ark operano come ospedali da campo per la cultura. Il primo veicolo, Ark I, è dotato di strumenti speciali per interventi urgenti e immediati e per la riparazione in loco delle collezioni bibliotecarie, inclusa una scorta portatile di materiali necessari. È stato distribuito presso istituzioni partner in tutta l’Ucraina, a supporto dei professionisti locali sotto assedio. Uno di questi professionisti è Oleh Serbin, direttore della Biblioteca Nazionale Yaroslavl’i Saggio dell’Ucraina. “Organizziamo corsi di formazione e aggiornamento, in modo che i nostri colleghi si rechino nelle regioni e sviluppino queste conoscenze, e siano preparati ad accogliere questa stazione, in modo che, una volta arrivata lì, inizi immediatamente a funzionare”.

Ora, con il lancio di Ark III, l’iniziativa si è spinta verso un territorio ancora più ambizioso: la scansione 3D di reperti museali. Alloggiato in un furgone compatto, Ark III si recherà nei musei a rischio, catturando la forma e i dettagli di sculture, oggetti cerimoniali e arte popolare utilizzando immagini 3D avanzate. Questi modelli digitali possono essere archiviati, studiati e, un giorno, se necessario, utilizzati per ricreare ciò che è andato perduto.

Corsa contro il tempo

“È una corsa contro il tempo”, afferma Maksym Ostapenko, della Riserva Nazionale “Kiev-Pechersk Lavra”: “Abbiamo già nascosto alcuni reperti nei sotterranei. Ma se l’edificio venisse colpito, potrebbero essere schiacciati. Con Ark, sappiamo che le loro storie possono sopravvivere”. L’impatto non è solo tecnico. La presenza dei team Ark – spesso con esperti cechi e ucraini che lavorano fianco a fianco – trasmette un messaggio forte. “Dimostra che non siamo soli”, afferma Ostapenko. “Qualcuno lontano capisce che la nostra cultura è importante”. Questa consapevolezza si sta diffondendo. Nei forum culturali, i leader europei hanno ribadito l’urgenza. Oleksandra Matviichuk, avvocato per i diritti umani, si è rivolta agli ospiti di una raccolta fondi a Londra nel febbraio 2025: “Putin afferma apertamente che non esiste una nazione ucraina, non esiste una lingua ucraina, non esiste una cultura ucraina. Per 11 anni abbiamo documentato come queste parole si siano trasformate in una pratica orribile”. La comunità internazionale sta iniziando ad agire. L’Unesco ha concesso una protezione rafforzata a 20 siti culturali ucraini. Il Regno Unito ha definito la distruzione del patrimonio culturale un crimine di guerra. Ma il lavoro sul campo – silenzioso, tecnico e instancabile – è guidato dagli stessi ucraini, supportati dalle linee di comunicazione mobili di Ark.

Partenariato pubblico-privato

Le donazioni di cittadini privati e organizzazioni filantropiche stanno contribuendo ad espandere la portata di Ark. I piani includono veicoli aggiuntivi, formazione per gli operatori culturali ucraini e la creazione di archivi digitali sicuri. Ogni contributo sostiene non solo le attrezzature, ma anche le persone che le utilizzano per salvare il proprio passato.

La Fondazione della Famiglia Karel Komárek ha già ottenuto il 50% dei finanziamenti necessari per sostenere ed espandere il progetto ARK. Ora invita privati, istituzioni e partner in tutto il mondo a contribuire al completamento della missione. “Il motivo per cui facciamo parte di questo progetto è che siamo cresciuti in Cecoslovacchia, che per un certo periodo è stata sotto l’influenza dell’Unione Sovietica. Ricordiamo tutti molto bene cosa significhi libertà. La libertà di espressione e la libertà di cultura sono estremamente importanti per ogni nazione, perché senza cultura, un paese è solo un territorio, senza passato e senza futuro”, afferma Karel Komárek, imprenditore e filantropo. In un conflitto segnato dalla perdita, il progetto Ark offre qualcosa di raro: un mezzo di conservazione e persino di restauro. Cattura immagini e dati, preservando la dignità. Così facendo, garantisce che la storia dell’Ucraina non venga messa a tacere. Perché se la storia dell’Ucraina va perduta, non è solo l’Ucraina a soffrire. La storia dell’Europa — e in effetti la nostra storia umana condivisa — diventa incompleta. Come afferma il regista Poshyvailo: “Possono provare a distruggere i nostri monumenti. Ma finché ricorderemo – e finché conserveremo ciò che possiamo – non distruggeranno mai la nostra memoria”.