The Talent Prize 2025: aperto il bando della diciottesima edizione

Sono finalmente aperte le iscrizioni per partecipare al Talent Prize 2025, il concorso di arti visive promosso da Inside Art e ideato da Guido Talarico, giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione!

Per chi ci segue da anni è già noto, ma per chi è nuovo, il Talent Prize nasce diciotto anni fa con l’intenzione di valorizzare e sostenere i giovani artisti contemporanei. Da sempre, il concorso è gratuito e rivolto a tutti gli artisti maggiorenni under 40 che operano nei campi della pittura, fotografia, scultura, installazione e video. Anche quest’anno, i vincitori e finalisti avranno l’occasione di partecipare alla collettiva finale che si terrà a dicembre 2025 alla Galleria Nazionale d’Arte Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

Ecco allora qualche informazione utile per chi sta già pensando di sottoporre alla giuria il suo lavoro:



Potranno partecipare al concorso tutti gli artisti di nazionalità italiana o straniera, di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti, con un’opera di nuova realizzazione o già realizzata purché non abbia partecipato ad altri concorsi che prevedevano un premio in denaro.

In palio per il vincitore un premio acquisto dal valore di 10 mila euro (5mila in denaro e 5mila in promozione) e un ampio primo piano sul numero di Inside Art dedicato al concorso. Inoltre a tutti i partecipanti è riservata la possibilità di essere inseriti a condizioni agevolate nei progetti collaterali previsti da Inside Art per la promozione dei giovani talenti.

La Giuria del TTP 2025

Le opere partecipanti verranno selezionate da una giuria d’eccezione composta da: Maria Emanuela Bruni, Presidente Fondazione MAXXI, Roma, Costantino d’Orazio, Direttore Musei Nazionali dell’Umbria, Teresa Emanuele, art project manager e fotografa, Gianluca Marziani, curatore e critico, Anna Mattirolo, storica dell’arte e curatrice, Renata Cristina Mazzantini, Direttrice Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma, Peter Benson Miller, storico dell’arte e curatore, Chiara Parisi, Direttrice del Centre Pompidou, Metz, Federica Pirani, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Ludovico Pratesi, curatore e fondatore di Spazio Taverna, Marcello Smarrelli, Fondazione Ermanno Casoli, Guido Talarico, editore e direttore di Inside Art, Roberta Tenconi, curatrice Pirelli Hangar Bicocca, Milano.

I Premi Speciali

Anche quest’anno, in virtù della collaborazione avviata tra Inside Art e la GNAMC, è previsto un Premio Speciale intitolato all’omonima istituzione romana. L’opera che verrà selezionata dalla direttrice del museo, Renata Cristina Mazzantini, entrerà a far parte della collezione permanente del Museo. Pertanto, al momento dell’iscrizione, gli artisti dovranno esprimere il loro consenso nell’apposita sezione del form d’iscrizione riguardante la donazione del lavoro proposto. Il Premio Speciale Inside Art, invece, sarà selezionato dall’editore Guido Talarico e dal team redazionale, tra tutti i partecipanti al concorso.