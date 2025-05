Il cinema indipendente protagonista di un convegno a Roma

Sarà alla Fondazione De Gasperi di Roma il convegno Il futuro del cinema indipendente, che il 9 maggio 2025 rappresenterà l’occasione per approfondire i criteri economico-giuridici per l’accesso ai finanziamenti pubblici e l’evoluzione del concetto stesso di indipendenza nel panorama audiovisivo contemporaneo. Promosso dall’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo del Consiglio d’Europa Roma, l’incontro prenderà le mosse dalla concezione di cinema indipendente come espressione artistica lontana dai vincoli delle grandi produzioni industriali, oltre che come una delle forme più autentiche di narrazione visiva.

Il cinema indipendente lontano dal mainstream

Intendendolo come veicolo di storie nuove e diversificate, oltre che un modo per esplorare temi e questioni ignorati dalle produzioni mainstream, il convegno rifletterà sullo stato attuale del cinema indipendente in Italia e in Europa. Per affrontare la questione parteciperanno all’iniziativa l’European Audiovisual Observatory del Consiglio d’Europa, la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, CREDA, Fondazione De Gasperi, AGCom, ANICA, APA, European Audiovisual Production Association, Doc/it, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, Nuovoimaie, Insideart, IAIC, Lilium distribution, Visionarte.

Con l’occasione sarà presentato anche lo studio dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo del Consiglio d’Europa dal titolo La definizione di produzione indipendente nelle misure di sostegno pubblico diretto e indiretto, un contributo cruciale per comprendere le modalità di accesso al sostegno pubblico che analizza i criteri economico-giuridici per il finanziamento del cinema indipendente e dell’audiovisivo.

Il programma del convegno

A presiedere e moderare il dibattito sarà Alberto Gambino, rappresentante di ECRI – Consiglio d’Europa e membro del Comitato per il diritto d’autore al Ministero della Cultura, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Martina Bacigalupi, Direttrice della Fondazione De Gasperi, Giacomo Lasorella, Presidente di AGCom, e Salvatore Sica, Presidente Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore – MiC.

Martina Bacigalupi Alberto Gambino

La giornata di studi sarà dedicata all’argomento Criteri economico-giuridici per il finanziamento del cinema indipendente e dell’audiovisivo, in cui interverranno Maja Cappello, Capo del Dipartimento giuridico dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo e membro del Consiglio consultivo dell’European Digital Media Observatory (EDMO), Nicola Borrelli, Direttore della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, Francesca Medolago Albani, Direttrice Sviluppo Strategico, Relazioni Esterne e Formazione di ANICA, Antonella Barbieri, EU and International Affairs Advisor per APA, Vicepresidente CEPI – European Audiovisual Production Association, Elisa Vittone, Vicepresidente Doc/it Elena Maggio, Associate Unistudio & Gambino.

Altre prospettive critiche e culturali sul tema del cinema indipendente saranno offerte anche da Guido Talarico, Direttore di Insideart, Pedro Armocida, Vicepresidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), Andrea Miccichè, Presidente di NuovoIMAIE, Lorenzo Maria Chierici, regista e produttore – fondatore di Eclettica.