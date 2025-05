Il ritorno del Bucintoro nel giorno dell’Ascensione, dipinto da Canaletto nel 1732, sarà la protagonista dell’asta serale di Christie’s Old Masters del 1° luglio, durante la Classic Week di Londra, con una stima minima di 20 milioni di sterline e destinato a fare molto di più.

L’opera è apparsa all’asta solamente due volte in tre secoli di storia, rispettivamente nel 1751 e nel 1993 ed è in uno stato di conservazione eccezionale e sarà in mostra da Christie’s a New York dal 3 al 15 maggio, seguito da Hong Kong dal 22 al 28 maggio, prima di tornare a Londra per la mostra pre-asta dal 27 giugno al 1° luglio. Rimasto inaccessibile agli studiosi per gran parte della sua storia, è emerso solo recentemente che il dipinto era esposto al numero 10 di Downing Street. Registrato per la prima volta nel 1736, all’interno della collezione del primo Primo Ministro britannico Sir Robert Walpole e si tratta – insieme al suo pendant del Canal Grande – dell’opera più antica di Canaletto documentata in una casa inglese.

Estremamente ambiziosa sia nelle dimensioni che nella concezione, questa veduta altamente evocativa testimonia il prodigioso talento e la tecnica rigorosa di Canaletto, dipinta all’apice della sua carriera. È la sua prima rappresentazione nota di un soggetto a cui sarebbe tornato ripetutamente, segnando il punto di partenza per Canaletto nella pittura di tali festività. La luce molto dorata crea riflessi sull’acqua e sulle gondole anch’esse dorate. La prospettiva del quadro è particolarmente complessa: i vari edifici non giacciono sulla stessa linea e, tanto meno, su linee parallele. Questo effetto non può essere stato realizzato da Canaletto con una semplice proiezione prospettica a causa dei vari punti di fuga.

Andrew Fletcher, responsabile globale del dipartimento di opere d’arte antica di Christie’s, ha commentato: “Raramente un vero capolavoro come questo, in particolare di un pittore importante come Canaletto, appare sul mercato dell’arte, ed è estremamente emozionante gestirne la vendita. Questo straordinario dipinto, che raffigura la più grandiosa e familiare veduta di Venezia, opera del pittore più noto della città, risale al periodo più glorioso di Canaletto ed è degno di nota tanto per la sua illustre provenienza quanto per le sue impeccabili condizioni. È senza dubbio la più grande opera dell’artista arrivata sul mercato nell’ultima generazione”.