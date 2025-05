Bob Dylan, figura iconica della musica e Premio Nobel per la Letteratura, torna a sorprendere il pubblico, questa volta con pennelli e colori. A partire dal 9 maggio l’artista statunitense presenterà una nuova raccolta di opere visive alla Halcyon Gallery di Londra. La mostra, intitolata Point Blank, sarà ad ingresso gratuito e offrirà uno sguardo personale e vibrante sul mondo interiore di Dylan attraverso una serie di lavori inediti.

Bob Dylan tra schizzi, colori e memoria

Point Blank raccoglie 97 opere originali, create tra il 2021 e il 2022, nate da schizzi su carta che Bob Dylan ha successivamente trasformato in dipinti utilizzando colori intensi. I soggetti ritratti spaziano da musicisti a coppie, da sportivi ad ambientazioni intime e ambienti che hanno segnato la vita dell’artista. Alcuni studi includono immagini suggestive come uno specchio che riflette delle labbra, un sassofonista e un cowboy all’alba con una pistola alla cintura.

Le opere si distinguono per tonalità monocromatiche – blu, rosse e neutre – che evocano il “periodo blu” di Pablo Picasso. Secondo Dylan, queste immagini sono “entità vive e pulsanti che hanno una risonanza emotiva, colori usati come armi e creatori di atmosfera, un mezzo di narrazione”. L’artista ha aggiunto: “L’idea non era solo osservare la condizione umana, ma tuffarmici dentro, con grande impazienza”.

Il processo creativo, ha spiegato Dylan, rappresenta per lui un modo per “rilassarsi e ristabilire la concentrazione di una mente inquieta”, specialmente durante i suoi intensi tour che, a 83 anni, continua a portare avanti.

The exhibition Point Blank. Photograph: Halcyon

Una mostra tra memoria e narrazione visiva

La mostra Point Blank non è solo una raccolta pittorica, ma anche un progetto concettuale che ha avuto origine come libro e include prose di accompagnamento. Per Kate Brown, direttrice creativa della Halcyon Gallery, “queste opere su carta sembrano ricordi, finestre impalpabili nella vita e nell’immaginazione di uno dei più grandi narratori di tutti i tempi. Chi visiterà la mostra scoprirà che esse stimolano storie nella nostra immaginazione”.

L’allestimento segna una nuova tappa nella collaborazione tra Dylan e la galleria londinese. Paul Green, presidente e fondatore di Halcyon, ha dichiarato: “Quest’ultima serie di dipinti sembra offrire un legame più intimo con l’artista rispetto a qualsiasi altra sua opera precedente, ed è un grande privilegio condividerla per la prima volta con il pubblico”.

One of the works from the Point Blank exhibition. Photograph: Halcyon

Le precedenti esposizioni: dalle canzoni ai disegni

Non è la prima volta che Bob Dylan espone i suoi lavori visivi presso la Halcyon Gallery. Nel 2018, fu protagonista della mostra Mondo Scripto, in cui trascrisse a mano, con penna stilografica, i testi di molte sue canzoni celebri, corredandoli con disegni a matita. Ogni illustrazione rifletteva il sentimento racchiuso nei versi: per Blowin’ in the Wind disegnò un uomo pensoso a un bivio tra Iowa, Montana e Nevada; per Hurricane una pistola in una mano tesa; per Forever Young una scala verso le stelle; per The Times They Are A-Changin’ un presidente che osserva i manifestanti dallo Studio Ovale; per A Hard Rain’s A-Gonna Fall un uomo con una lingua lunga e rettile.

Ancora prima, la galleria aveva ospitato la serie Drawn Blank, composta da disegni realizzati da Dylan tra il 1989 e il 1992 durante i suoi viaggi in Europa, Asia e Stati Uniti, successivamente rielaborati con la pittura.