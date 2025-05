Calafuria svela la nuova Magnum d’Artista a Roma

Un incontro tra arte, vino e cultura contemporanea animerà il cuore di Roma nella giornata del 5 maggio 2025 dalle 18:00 alle 21:30. Un evento in cui il rosato Calafuria si presenta in una veste completamente nuova celebrando la sinergia tra enologia e creatività visiva. Spazio Giallo Interni ospiterà la presentazione della nuova Magnum d’Artista, una speciale edizione limitata che quest’anno porta la firma del collettivo Santomanifesto. La serata si preannuncia come un’esperienza immersiva e capace di coinvolgere tutti i sensi sotto la direzione curatoriale del magazine indipendente Siamomine. Un’occasione unica per scoprire come un vino possa trasformarsi in una narrazione visiva.

La Magnum d’Artista Calafuria presentata a Roma

Nel panorama delle collaborazioni tra mondo artistico ed enologico, Calafuria si distingue per originalità e continuità. La celebre etichetta rosata della cantina Tormaresca rinnova anche quest’anno l’iniziativa della Magnum d’Artista affidando a una realtà creativa il compito di interpretarne lo spirito e l’identità territoriale attraverso l’arte visiva

L’edizione 2025 vede protagonista Santomanifesto, collettivo romano noto per la sua capacità di trasformare il manifesto urbano in un medium poetico e visivo. Attraverso il loro linguaggio espressivo l’etichetta della nuova Magnum diventa una superficie dinamica e visionaria, una reinterpretazione del rosa Calafuria che si fa immaginazione pura. Il progetto si inserisce in una tradizione consolidata di dialogo tra estetica e territorio dove l’etichetta non è più solo un elemento grafico, ma diventa espressione concettuale del vino stesso.

A rendere possibile questo incontro tra linguaggi visivi e vino è stato Siamomine, magazine culturale indipendente nato a Roma che ha curato e coordinato l’intero progetto. La scelta di coinvolgere una realtà locale non è casuale: rappresenta un ponte tra il vino e il tessuto culturale della città, creando un circuito virtuoso tra produttori, artisti e pubblico.

Un evento dove design, musica e gusto si incontrano

La presentazione della nuova Magnum d’Artista non sarà una semplice degustazione: l’appuntamento si configura come un evento conviviale e multisensoriale pensato per offrire al pubblico un’immersione nell’universo Calafuria. Oltre alla possibilità di vedere in anteprima la bottiglia gli ospiti saranno coinvolti in un’esperienza che intreccia gusto, suono e visione.

Lo spazio scelto per l’occasione è una realtà romana dedicata alla sperimentazione contemporanea. Un ambiente dove architetti, artigiani e designer si confrontano sull’estetica rendendolo il contesto ideale per ospitare un vino che, oltre a essere assaporato, si propone come oggetto da osservare. L’atmosfera della serata sarà arricchita da musica e performance dal vivo in linea con l’identità leggera e pop di Calafuria: un vino che attraversa le stagioni e che si distingue per il suo colore cangiante.

L’ingresso all’evento è su registrazione, aperto a chiunque voglia lasciarsi conquistare da un’esperienza che va oltre la semplice degustazione. Calafuria invita a vivere un momento condiviso, tra arte e sapori, dove ogni elemento è pensato per coinvolgere e sorprendere.