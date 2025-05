Le opere di Walead Beshty sono un perfetto esempio di come il trasporto di opere d’arte possa presentare dei rischi, soprattutto quando non vengono gestite da trasportatori specializzati. L’artista ha creato blocchi vitrei delle stesse dimensioni delle scatole del corriere espresso americano FedEx, spedendole direttamente dal suo studio al museo all’interno delle iconiche scatole, senza l’utilizzo di nessuna protezione.

Niente paura: in questo caso la scelta di Beshty di non applicare misure protettive aggiuntive rispecchia la sua poetica artistica, che riflette sull’imperfezione e sull’imprevedibilità del processo di trasporto. Tuttavia, questo esempio ci serve per mettere in evidenza il motivo per cui le polizze Fine Art non coprono i trasporti effettuati da corrieri ordinari: i corrieri non garantiscono né una sorveglianza continua né una cura adeguata nella movimentazione. Le polizze Chiodo a Chiodo si applicano esclusivamente a trasportatori esperti che siano in grado di assicurare il massimo livello di protezione e attenzione, evitando danni irreparabili durante il trasporto, l’imballaggio e l’esposizione delle opere.

La polizza Chiodo a Chiodo [Nail to Nail Insurance] è una formula assicurativa temporanea progettata per proteggere le opere d’arte durante i loro spostamenti e il periodo di esposizione in gallerie, musei o altre sedi espositive. Il termine “da chiodo a chiodo” indica che la copertura assicurativa inizia dal momento in cui l’opera viene rimossa dal suo luogo originario, imballata e trasportata, e termina quando viene ricollocata nel suo luogo di conservazione originale. La polizza è valida durante tutto il periodo dell’esposizione e delle fasi di imballaggio, trasporto e allestimento. Questa garanzia si rivela fondamentale per proteggere opere di grande valore che viaggiano per il mondo, esposte a rischi come danni accidentali, furti o incidenti.