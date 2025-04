Al via la II edizione del TAS il 19 maggio

Torna per il secondo anno consecutivo, The Art Symposium, il convegno dedicato al confronto fra enti pubblici e privati sul tema della cultura che si terrà il 19 maggio 2025 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

L’appuntamento annuale, organizzato da Inside Art in collaborazione con la GNAMC, intende proporre un dibattito per mettere a fuoco lo scenario contemporaneo dell’arte, i suoi recenti cambiamenti e le prospettive future, ponendosi come preziosa occasione di scambio per ragionare sulle dinamiche attuali della cultura e sui suoi possibili sviluppi.

Il convegno, presentato da Guido Talarico, editore e direttore di Inside Art, e da Renata Cristina Mazzantini, direttrice del museo romano, vedrà confrontarsi esponenti di spicco italiani e internazionali, in una giornata all’insegna della conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

La prima edizione del simposio nel 2024 ha dimostrato con il suo successo la necessità di costruire un networking tra le istituzioni, attraverso riflessioni che hanno reso l’evento unico nella storia recente dell’editoria.

Tra i relatori dello scorso anno, Angelo Crespi (Direttore della Pinacoteca di Brera), Alberto Gambino (Prorettore Università Europea), Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (Presidente Fondazione Sandretto Re Rebaudengo), Paola Severino (Presidente Luiss School of Law), Fabrizio Zappi (Direttore Rai Documentari), Costantino D’Orazio (Direttore Gallerie Nazionali dell’Umbria) e Alvise di Canossa (Presidente Art Defender) e Claudia Dwek (Chairman Sotheby’s Europa).

Quest’anno ci prepariamo ad accogliere tanti nomi prestigiosi che si alterneranno nei panel nel corso della giornata.

È possibile prenotarsi al convegno al link: eventbrite.co.uk