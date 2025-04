Va verso la chiusura il Centre Pompidou, il terzo museo più visitato di Parigi. Da settembre 2025, l’istituzione comincerà un lungo processo di ristrutturazione e alcune collezioni e progetti saranno esposti altrove. Ad ospitarli sarà, tra gli altri, anche il MAXXI di Roma.

«Come sappiamo il Centre Pompidou quest’anno chiuderà, ma come ha detto il suo presidente Laurent Le Bon si avvia ad una sua ‘metamorfosi’. E infatti sta lavorando in modo abbastanza straordinario nel ‘disseminare’ la propria collezione in vari punti strategici del mondo: e una delle prime collaborazioni che il Centro ha voluto sviluppare con l’Italia è stata quella con noi». Queste le parole del direttore artistico del museo romano d’arte contemporanea, Francesco Stocchi, che ha aggiunto: «Stiamo lavorando con il curatore del Centro, Philippe Alain-Michaud, a una mostra della collezione del Centro che si terrà al Maxxi».

© Moreau Kusunoki in collaboration with Frida Escobedo Studio

Previsto per il 2027, non c’è però ancora nessuna notizia sulla natura del progetto, che è stato avviato da Alessandro Giuli quando, prima di diventare ministro, era presidente del MAXXI. «Ora – ha aggiunto Stocchi – noi siamo molto felici di accogliere il Pompidou e loro di trovare una casa temporanea».