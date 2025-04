Rendez-Vous, al via il festival dedicato al cinema francese

Roma diventa cuore pulsante del cinema francese dal 2 al 6 aprile 2025, in occasione del Rendez-Vous, festival arrivato al 15° edizione e dedicato al cinema francese. Quest’anno in particolare, vuole essere un omaggio alle grandi interpreti del cinema francese, Valeria Bruni Tedeschi, Ludivine Sagnier e Leïla Bekhti, tre attrici di straordinario talento che hanno fatto della versatilità e del coraggio scelte artistiche distintive. Le proiezioni avranno luogo presso il Cinema Nuovo Sacher e saranno in lingua originale, con sottotitoli in italiano. Ogni serata vedrà la presentazione di un film diverso, con la presenza degli attori e dei registi che offriranno momenti di confronto con il pubblico.

Il programma cinematografico è ricco di première e opere che stanno già catturando l’attenzione di critica e pubblico. I film selezionati, oltre a essere vetrine del talento attoriale francese, rappresentano con estrema sensibilità i temi della contemporaneità, mettendo a fuoco questioni come la ricerca di identità, la resilienza e l’evoluzione dei ruoli di genere.

Tra le opere più attese, L’Attachement di Carine Tardieu con Valeria Bruni Tedeschi, che affronta i contatti imprevisti e affettuosi che si instaurano in una nuova cornice familiare. Sotto le foglie, pellicola di François Ozon, pone invece un accento particolare sull’importanza delle relazioni umane e su come esse possano essere minacciate da eventi inaspettati. Infine, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan trascina lo spettatore in un viaggio emozionante e sincero nel cuore della maternità, arricchito dalla potente interpretazione di Leïla Bekhti.

Valeria Bruni Tedeschi, Alice Rohrwacher e Valeria Golino: tanti gli ospiti di prestigio presenti all’evento

Il festival Rendez-Vous vanta una ricca collaborazione internazionale, guidato principalmente dall’Ambasciata di Francia in Italia e realizzato dall’Institut français Italia, con il supporto di Unifrance. Grazie al lavoro congiunto di questi enti, l’evento riesce a proporre una piattaforma unica per il cinema francese in Italia, contribuendo a rafforzare i legami culturali tra i due paesi. Svolto sotto la direzione artistica di Vanessa Tonnini e con Rémi Guittet come responsabile del festival, sono diversi gli importanti partner internazionali come Borsalino, BNL BNP Paribas, Château Livran, garantendo l’alto prestigio della manifestazione.

Alla serata in ambasciata sono stati diversi gli ospiti presenti: l’attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi, vincitrice di quattro David di Donatello, l’attrice Valeria Golino e Alice Rohrwacher, che anche ricevuto un prestigioso riconoscimento alla carriera.

