È nata in una serata alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo la nuova community “Insieme a Patrizia per l’arte – Delegazione Milano”, un ente con l’obiettivo di sostenere la Fondazione torinese – ma con sedi anche a Guarene, Venezia e Madrid – nella sua attività di promozione dell’arte contemporanea e dei giovani artisti. A presiedere la community è Francesca Airoldi, affiancata da Valeria De Vellis, che compare in qualità di Vicepresidente, e dal notaio Antonio Trezza.

Valeria De Vellis, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Antonio Trezza, Francesca Airoldi, photo Giorgio Perottino

«Sono profondamente onorata di essere stata nominata Presidente della delegazione Milano di Amici di Patrizia per l’arte. Questa opportunità rappresenta per me non solo un privilegio, ma anche una responsabilità che accolgo con entusiasmo e dedizione», ha dichiarato la neopresidente Francesca Airoldi. «Siamo solo all’inizio di questo viaggio – ha proseguito – ma credo ci siano tantissime cose che possiamo fare insieme. L’arte genera pensiero, è formazione. Siamo in un momento in cui fermarsi a riflettere e a godere della bellezza e prendere fonte ispirazione dall’arte è un’opportunità inestimabile». «Ringrazio Patrizia Sandretto Re Rebaudengo – ha concluso – e sono entusiasta di contribuire alla sua missione di promuovere e sostenere l’arte. Sono felice che potremo avere accesso a queste grandi opportunità di pensiero e di riflessione e grazie a tutti voi per far parte di questa avventura. La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo è da sempre un faro di eccellenza nel panorama artistico contemporaneo e tutti noi impareremo un po’ di più e condivideremo molto insieme».

Scopo principale della community “Insieme a Patrizia per l’arte – Delegazione Milano”, l’appoggio alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, nata nel 1995 con l’intento di creare spazi in Italia dedicati all’arte contemporanea. A partire da ciò, la nuova community porterà avanti questa promozione, prendendo parte a eventi, visite agli studi di artisti, mostre, musei e gallerie, tour esclusivi di collezioni private, oltre a fornire un sostegno ai progetti a favore di giovani artisti e artiste. «Sono molto felice – ha dichiarato Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, «perché la nascita della Delegazione rafforza le sinergie della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo con Milano, una delle città più dinamiche e contemporanee del nostro Paese». «Ringrazio – ha concluso – le amiche e gli amici della Delegazione per aver scelto di condividere il nostro percorso e per il sostegno ai nuovi progetti che realizzeremo insieme».

Photo Giorgio Perottino

