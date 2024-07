Videocittà, il festival dell’audiovisivo e del digitale torna a Roma

La manifestazione Videocittà, ideata da Francesco Rutelli e sotto la direzione creativa di Francesco Dobrovich, indaga i più innovativi codici dell’audiovisivo e del digitale. Installazioni videoarte, esperienze immersive, live AV e dj set,talk e workshop arricchiranno per tre giorni la vasta aerea del Gazometro di Roma. Ad inaugurare l’apertura del festival sarà l’imponente opera site-specific che investirà il cilindro metallico più grande del Gazometro, monumento simbolo del quartiere Ostiense e della Roma contemporanea. Per il 2024, l’installazione, dal titolo Nebula, è firmata dallo studio creativo Quiet Ensemblee e dal Premio Oscare David di Donatello alla Carriera Giorgio Moroder.

Fra le protagoniste assolute del festival, ci sarà Miranda Makaroff, artista multidisciplinare ed eclettica: le sue opere si basano sulla celebrazione delle donne, con un’attenzione particolare alla causa femminista. A Videocittà trasformerà la facciata dell’Altoforno con i suoi contenuti esuberanti in technicolor.

Nell’ambito della programmazione di Videocittà verrà presentato Agorà PRO & EXPO, un programma professionale di networking per l’apprendimento e lo scambio di idee che offre l’opportunità a professionisti del settore creativo e culturale di entrare in contatto diretto con grandi realtà internazionali, e un’area espositiva con i progetti site-specific dei migliori talenti dell’industria creativa digitale. L’area Agorà EXPO rafforza così il suo ruolo come spazio di interscambio concepito per favorire connessioni, networking e incontri tra l’industria creativa locale, le aziende leader del settore e talent scout.

Studi creativi, gallerie d’arte, collettivi e artisti affermati con il supporto di partner tecnologici all’avanguardia trovano gli spazi indoor ideali per presentare installazioni immersive, in un dialogo fertile fra analogico e digitale che coinvolge anche giovani talenti ed artisti emergenti nonché i principali istituti formativi e accademie come l’Accademia di Belle Arti di Roma e Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Sul versante ipertecnologico, per gli ambienti di archeologia industriale del Gazometro si configura phygital, NFTCC (Non-Fungible Token Community Conference), un’esplorazione ad ampio spettro fra arte digitale, interaction design e AI. A chiudere il cerchio fra fisico e digitale del percorso espositivo di Agorà EXPO, il progetto Seance di Ruins mostra il potenziale di incorporare chatbot AI agent all’interno di opere d’arte fisiche.